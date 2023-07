Bari – “La fuga dei laureati dal Sud continua a crescere inarrestabile, uno su tre fa le valigie”.

“È il quadro drammatico che emerge dal report del 2023 di Almalaurea”.

Per quanto riguarda la Puglia, circa 80mila giovani pugliesi hanno deciso negli ultimi undici anni di studiare al centro-nord.

In particolare, si prevede che la popolazione dei 18-21enni diminuirà del 32%, il che comporterà, tra l’altro, la crisi delle nostre università”. Sono le parole di denuncia di Chiara Gemma, europarlamentare di Ecr.

“Una battaglia che da anni mi vede impegnata, prima da madre, poi da docente di un’università del Sud Italia ed oggi anche da eurodeputata della circoscrizione meridionale, è quella dell’emigrazione dei giovani del Sud Italia verso altre realtà territoriali per ragioni legate quasi sempre ad opportunità lavorative ed occupazionali – sottolinea l’europarlamentare – una condizione non più sostenibile rispetto alla quale abbiamo il dovere di impegnare il massimo delle energie per rendere il Sud una realtà in cui non solo restare, ma soprattutto costruire e vivere.

Secondo il rapporto 2023 sulla Mobilità Territoriale di Almalaurea, nel 2022, quasi la metà dei laureati del Sud (46,4% per i laureati di primo livello e 47,5% per quelli di secondo livello) ha scelto di partire alla ricerca di opportunità altrove, sia in altre regioni italiane che all’estero.

“Chi nasce nel Sud e desidera lavorare si trova spesso costretto a partire a causa della mancanza di opportunità e condizioni favorevoli. Questa realtà comporta il sacrificio di lasciare casa, affetti e famiglia – prosegue Gemma – investire nella programmazione e realizzazione di un tessuto produttivo competitivo, qualificato e attrattivo è una condizione imprescindibile. Dare l’opportunità a chi nasce e studia nel meridione di poter lavorare nel proprio territorio, con le stesse opportunità di altri, è un diritto a cui stiamo lavorando”.