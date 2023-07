La truffa della fecondazione assistita (II parte)

II – Come dice il nostro magnifico ministro degli esteri Tajani, è il forno dove si cuociono i bambini. Quando, viceversa, le coppie omosessuali ricorrono alla fecondazione assistita bisogna distinguere a seconda che trattasi di coppia femminile o maschile.

Se la coppia omosessuale è di tipo femminile una qualsiasi delle due donne cercherà un terzo donatore della cellula maschile e quindi sarà lei a partorire, e non vi sarà alcun bisogno di un utero in affitto.

La partoriente sarà a tutti gli effetti madre del bambino e se civilmente unita alla compagna, quest’ultima automaticamente dovrebbe diventare genitrice del nascituro.

Nel caso, viceversa, della coppia omosessuale di tipo maschile, uno dei due appartenenti ad essa, fornirà il proprio materiale genetico da unire con quello di una volontaria, che altresì poi si occuperà anche di partorire il nascituro a seguito di gestazione.

Di conseguenza, non svolgerà affatto il ruolo di semplice gestante: lei è a tutti gli effetti, biologico e teoricamente anche morale la madre del bambino. Questa è, dunque, la fecondazione eterologa, e non ha niente a che vedere con la fecondazione omologa ed entrambe presentano problematiche morali e giuridiche totalmente diverse. In molti paesi occidentali e anche non, questa differenziazione è evidente e quindi la disciplina legale ne prende atto e fornisce adeguate risposte.

In Italia invece c’è confusione, la stessa che in passato, ad esempio, affiancava il “vaccino” al concetto di “modifica del dna”, scambiandolo con l’mrna.

Naturalmente può accadere anche che coppie eterosessuali ricorrano a fecondazione eterologa nel caso in cui uno dei due partner sia completamente infertile, ma non dovrebbe accadere, viceversa, il contrario, cioè che le coppie omosessuali ricorrano alla omologa, e nella specie all’utero in affitto, anche perché molto costosa.

Questo nelle linee generali, che però vanno ad impattare con la disciplina specifica, da cui si generano numerosi mostri, quindi è il caso di ripercorrerla, non prima di aver esaminato alcune questioni di carattere morale ed ideologico, che rappresentano lo spirito di questa stessa normativa.

La morale e la sociologia

A questo proposito, è forse il momento di esaminare le motivazioni di questi vari fraintendimenti di cui si è detto in precedenza,poiché la metodologia presenta alcune interessanti affinità.

Si lega, cioè, ad altre tematiche di tipo politico che vede contrapposte le società occidentali ai sovranismi, tipici delle autarchie, che è il modo moderno ed eufemistico con cui si denominano oggi le dittature e in cui appunto le questioni religiose, la differenziazione di genere, il ruolo della donna nella famiglia e nella società, l’omosessualità, non sono poi così dissimili da quelle dei talebani.

Lo stesso concetto di sovranismo viene spesso utilizzato per edulcorare quello che un tempo era il semplice e sempiterno nazionalismo, come il razzismo viene traslato in xenofobia,al fine di sottolinearne la novità, senza prendere atto che la storia umana è piuttosto lunga, ciclica e ripetitiva.

A riprova di tutto questo, nessuno vedrebbe notevoli differenze fra il pensiero morale e politico sulla religione, sulla famiglia, sul ruolo della donna e sulla società ad esempio del patriarca Kirill, che è il capo della chiesa ortodossa mondiale, nonché ispiratore religioso dell’assoluto protagonista della guerra Russo Ucraina, con quello dell’ultimo talebano con barba lunga e turbante.

Tornando al tema di fondo e superato il suo lato scientifico e oggettivo e sul quale non sono ammesse appunto opinioni, si può affrontare il lato morale e sociale, sicuramente più delicato e sul quale ognuno può legittimamente maturare le proprie considerazioni e convincimenti personali.

L’assunto centrale è sempre quello della cosiddetta famiglia tradizionale carissima ai sovranisti nazionali ed internazionali, per alcuni identificata persino con la famiglia naturale, composta esclusivamente da uomo e donna, possibilmente uniti in matrimonio civile o religioso, che sia capace di procreare.

Una società evoluta fonderebbe la famiglia, come è doveroso moralmente, sulla affettività e sui legami sentimentali che si instaurano all’interno di una comunità fra individui che vivano assieme e si aiutino e sostengano vicendevolmente, ma le spinte tradizionaliste rimangono in agguato.

A cura di Lorenzo D'Apolito, 04 luglio 2023

