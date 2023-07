L’impatto del gioco pubblico sul mercato del lavoro

Sono oltre 150 mila i professionisti che trovano occupazione nel settore del gambling. Un numero in costante crescita se si pensa soprattutto alla filiera online e alle nuove occupazioni digitali.

Un vero e proprio ecosistema virtuoso, tanto per le piccole che per le grandi imprese. È questo il settore del gioco pubblico che viene descritto dal secondo rapporto Lottomatica Censis, presentato qualche giorno fa al Senato, a Roma.

Un report importante, che serve a mettere in evidenza il contributo del gambling nel mercato del lavoro: 36 mila persone coinvolte, di cui 28 mila come lavoratori dipendenti. Un numero che diventa ancora più grande se si pensa a tutti i lavoratori impegnati in esercizi destinati non solo al gioco ma anche ad altre attività, arrivando così a un totale di lavoratori investiti direttamente o indirettamente nel sistema gioco pari a 150 mila.

Un caso importante è quello di Snaitech, piattaforma che gestisce i casinò Snai, il cui ruolo nel panorama economico italiano è in grande crescita negli ultimi anni. Presenti sul territorio nazionale dalla Sicilia alla Lombardia, passando per la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Lazio, Snaitech offre lavoro a quasi 900 persone, con un tasso di occupazione femminile pari al 48% e il 57% di personale donna in entrata.

Come si legge all’interno del bilancio della sostenibilità aziendale, il volume degli stipendi dei suoi dipendenti ha superato nel 2020 la quota di 47 milioni di euro, con oltre 11 mila ore di formazione erogate.

Statistiche importanti che fanno riflettere sulla capacità di resilienza e di ripartenza del settore, che nonostante le difficoltà del periodo post pandemia è stato in grado di creare nuova occupazione, garantendo il rispetto dei diritti e delle tutele tanto dei lavoratori quanto dei giocatori. È così che nasce un ecosistema favorevole non solo per le grandi aziende ma anche per le medio piccole, che sono da sempre la spina dorsale del sistema economico italiano. Il 95% delle imprese ha infatti meno di 9 addetti, con solo lo 0,6% con almeno 50 dipendenti. Quasi la metà delle aziende attive nel mercato del gioco, precisamente il 43,8%, sono inoltre a carattere individuale. Un giro d’affari che vanta un fatturato da oltre 11 miliardi di euro, andando a rappresentare il 7,1% del Prodotto Interno Lordo nazionale. Un settore di cruciale importanza per tutto il mercato del lavoro, da troppo tempo fermo in Italia.