Manfredonia, lavori per nuova pista ciclabile. “Abbattuti decine di alberi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da tempo sono partiti i lavori per una nuova pista ciclabile a Manfredonia. Un’Ordinanza impone il divieto di sosta e fermata temporaneo dal giorno 1 giugno 2023 al giorno 31 luglio 2023, in viale Michelangelo, via dei Mandorli e via delle More, sul lato destro in direzione Foggia, proprio per consentire la sua realizzazione. Così come riportato nel gruppo Facebook Manfredonia, nei giorni scorsi sono stati abbattuti decine e decine di alberi per creare spazio per la pista.

Fonte: gruppo Manfredonia

“Non entrando nel merito della sicurezza per il restringimento della carreggiata, – scive Dino – vorrei farvi notare le varie temperature del marciapiede e dell’asfalto senza piantumare altri alberi in sostituzione a quelli abbattuti.

Pensate alle persone che transitano di lì per andare al supermercato, sotto il sole bollente, oppure che aspettano la circolare. Pensate alle tante persone che portano i cani a passeggio. Una città senza alberi è una città più brutta e più rovente”.



Ord divieto di sosta Divieto di Sosta lavori pista ciclabile 31 maggio 2023-1