Metro del mare Manfredonia – Isole Tremiti: in gara due operatori

MANFREDONIA (FOGGIA) – Secondo tentativo decisamente più fruttuoso per la linea estiva diretta con contributo pubblico Manfredonia – Tremiti. Alla nuova edizione della gara varata dalla Provincia di Foggia hanno infatti presentato offerte due operatori, entrambi ammessi alla fase successiva della procedura dopo l’apertura della documentazione amministrativa.

Le compagnie in questione sono Blue Navy Ferries, società partecipata da Irene e Andrea Tortora, che già aveva preso parte alla prima gara del per l’estate 2023 e l’Ati (tra A.Galli & Figlio Srl e Ct Peschici Srl) Gargano Metro Marine, che era risultata aggiudicataria del servizio nell’estate 2022.

In palio, nella nuova edizione 2023 della gara, c’è un contributo di 398.904,5 euro messo a disposizione dalla Regione Puglia per l’attivazione di un collegamento via mare a coprire la tratta Manfredonia – Temiti in un massimo di tre ore, effettuando almeno 3 coppie di corse a settimana, dal prossimo 14 luglio, prevedendo comunque però almeno 31 tratte in andata-ritorno (lo stesso numero che nella gara precedente). Immutati anche i tempi di percorrenza (massimo 3 ore) e il tipo di unità navali da utilizzare (ovvero con capacità di trasporto di almeno 180 passeggeri). Lo riporta il sito shippingitaly.it