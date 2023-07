Tragedia sfiorata sul Gargano, bimba di 2 anni rischia di annegare

FOGGIA – Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio intorno alle 16, a Vieste, sulla spiaggia di Portonuovo, sulla costa Sud. Protagonista, una bambina di soli due anni la quale, eludendo per un attimo la sorveglianza dei nonni, è entrata in acqua ed ha rischiato di annegare.

Mentre parenti e amici la cercavano tra gli ombrelloni, un bagnante l’ha vista galleggiare in mare, in posizione prona e la testa sott’acqua.

L’uomo l’ha subito portata a riva, priva di sensi, tra la disperazione di tutti i presenti. Alcuni bagnanti, prima, e l’equipe del 118 prontamente intervenuta, poi, hanno tentato in tutti i modi di rianimare la piccina. Dopo diversi tentativi, quando tutto sembrava vano, come per miracolo, la bimba ha riaperto gli occhi e ha cominciato a piangere.

Immediatamente trasferita in ambulanza nella postazione fissa medicalizzata (ex pronto soccorso) della Coppitella, alla piccola sono state prestare ulteriori cure, mentre sopraggiungeva l’elisoccorso per il trasferimento al Casa Sollievo ai fini di accertamenti più accurati e un periodo di osservazione. La bimba, in ogni caso, dopo tanto spavento, ora sta bene.

Lo riporta il sito garganotv.com.