Continua il ribasso del grano duro alla Borsa Merci di Foggia. I dati

Foggia, 4 luglio 2024 – Prosegue il trend negativo delle quotazioni del grano duro alla Borsa Merci di Foggia, uno dei principali punti di riferimento per il mercato cerealicolo italiano. Nella seduta odierna, il prezzo del grano duro ha registrato un calo di 6 euro alla tonnellata rispetto alla settimana precedente, attestandosi tra i 331 e i 336 euro per tonnellata per il Fino.

Dopo diverse settimane di assenza dalle contrattazioni, è stata registrata anche la prima quotazione per il Buono mercantile, che si è posizionato tra i 321 e i 326 euro alla tonnellata. Questo segnala una ripresa delle trattative per questa specifica categoria, ma non basta a invertire il trend complessivamente ribassista.

Il calo delle quotazioni è da attribuire a diversi fattori che stanno influenzando il mercato cerealicolo. In primo luogo, le condizioni climatiche favorevoli hanno contribuito a un raccolto abbondante, aumentando l’offerta di grano duro sul mercato. Parallelamente, la domanda non ha mostrato un incremento significativo, portando a un eccesso di offerta e conseguente ribasso dei prezzi.

Un altro elemento determinante è il contesto internazionale. Le dinamiche globali del mercato del grano stanno esercitando una pressione al ribasso sui prezzi. Paesi produttori come Canada e Stati Uniti hanno segnalato raccolti robusti, aumentando la concorrenza sul mercato internazionale e contribuendo a mantenere i prezzi sotto controllo. Inoltre, l’incertezza economica globale e le fluttuazioni dei tassi di cambio stanno ulteriormente complicando le prospettive di stabilizzazione dei prezzi.

Gli operatori del settore restano in attesa di sviluppi che possano invertire la tendenza negativa. Gli agricoltori sono particolarmente preoccupati per l’impatto sui margini di profitto, già ridotti dalle crescenti spese di produzione e dalla concorrenza internazionale. Nel frattempo, i trasformatori e gli acquirenti stanno monitorando attentamente l’andamento dei prezzi, cercando di sfruttare le attuali quotazioni più basse per garantire forniture a costi contenuti.

In conclusione, la situazione attuale del mercato del grano duro alla Borsa Merci di Foggia riflette un quadro complesso, influenzato da fattori climatici, economici e geopolitici. La speranza è che una stabilizzazione delle dinamiche internazionali e una gestione più equilibrata dell’offerta possano portare a una ripresa delle quotazioni nei prossimi mesi. Gli operatori del settore sono chiamati a navigare con cautela in questo scenario instabile, cercando di mitigare i rischi e di sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno.