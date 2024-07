Stop al degrado e alla violenza nel quartiere Ferrovia di Foggia: Difendiamo il Quartiere Ferrovia ha organizzato una petizione ( nel quartiere Ferrovia di Foggia:ha organizzato una petizione ( qui il link ) da firmare e far girare ai residenti della zona e ai foggiani, con lo scopo di avere un vero presidio militare nel quartiere nonché di migliorare le condizioni della zona, da anni in uno stato di degrado esponenziale. La raccolta firme verrà presentata alle istituzioni locali, con la speranza che per una volta i residenti – tutti uniti – vengano finalmente ascoltati.

Da anni la situazione del quartiere Ferrovia di Foggia è in un crescente stato di degrado, caratterizzato da un senso di abbandono e dalla mancanza di rispetto delle leggi. Le numerose promesse elettorali non hanno prodotto risultati concreti, e i residenti del quartiere sono sempre più esausti. Abbiamo bisogno prima di tutto di un presidio militare che sorvegli la nostra zona oltreché di un serio programma di riqualificazione dell’area.

Il quartiere Ferrovia rappresenta il biglietto da visita di Foggia, la prima impressione che la nostra città regala ai turisti, il primo contatto che diamo a chiunque viene da fuori. Una città che vuole ritenersi civile ha l’obbligo di dare una buona impressione: immaginate un visitatore che scende in stazione, gira l’angolo e vede sporcizia, bivacco, lerciume e rifiuti sparsi per strada. Questo visitatore avrà il desiderio di tornare a Foggia o di consigliarla ad altri?

Gli abitanti del quartiere si rivolgono alle istituzioni della Città di Foggia con profonda preoccupazione e urgenza al fine di richiedere interventi concreti e immediati volti a risolvere la drammatica situazione in cui versa da anni il quartiere Ferrovia. È intollerabile che una zona che una volta era il salotto buono di Foggia sia ora sinonimo di degrado e insicurezza. I residenti vivono in un contesto in cui bivacco, prostituzione, spaccio di droga, immondizia sui marciapiedi, donne perseguitate e risse violente sono all’ordine del giorno. Non si può più accettare che questo sia il quotidiano.

istituzione immediata di un presidio militare (vero, non a chiacchiere) nel quartiere Ferrovia e che vengano quantomeno ascoltate le diciotto proposte fatte dai professionisti di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia ( Per questo i residenti chiedono con forza l’(vero, non a chiacchiere) nel quartiere Ferrovia e che vengano quantomeno ascoltate lefatte dai professionisti di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia ( qui il link delle proposte ) facilmente realizzabili con un po’ di buona volontà, finora assente. I residenti sono stanchi di vivere nel terrore e nel degrado e chiedono alle istituzioni di non voltarsi dall’altra parte, ma di intervenire con decisione e concretezza per restituire dignità e sicurezza al quartiere Ferrovia. Vogliamo tornare a vivere in un quartiere che sia nuovamente il salotto buono di Foggia, dove i nostri figli possano crescere in sicurezza e serenità.

Difendiamo il Quartiere Ferrovia chiede il supporto di tutti i residenti del quartiere Ferrovia e di tutti i foggiani che ricordano con nostalgia i bei tempi dello struscio in viale XXIV Maggio. Uniti si può fare la differenza.