Lettera a StatoQuotidiano.it di un Dipendente del Comune di Manfredonia “Apolitico”.

“Sono un dipendente di questo comune. Dopo tanti anni di lavoro, tra non molto andrò in pensione, lasciando un ricordo sbiadito come tanti colleghi che mi hanno preceduto. Non sono iscritto ad alcun sindacato, in quanto ritengo che queste organizzazioni non facciano il loro lavoro principale: difendere i lavoratori. Non voto da almeno vent’anni, a tutti i livelli. Faccio parte di quella enorme massa di cittadini che non credono né nei politici professionisti né nei personaggi improvvisati”.

“Perché mi sono deciso a scrivere? Voglio raccontare e lasciare un messaggio alle nuove generazioni, a coloro che nel secondo millennio hanno la possibilità di cambiare, se vogliono, questo mondo e la nostra amata città in particolare. Noi non siamo più in grado, non possiamo e non vogliamo farlo. Ora, rivedere insieme, dopo pochi anni, persone che si erano lasciate in malo modo, ha scosso molti colleghi”

“Oggi si parla di un lavoro amministrativo svolto in 13 giorni, mentre nella precedente amministrazione ci volevano 13 mesi o 13 anni. Si tratta di un lavoro preparatorio per cose ben più importanti da fare in futuro“.

A cosa fa riferimento il presunto dipendente? “Parliamo dell’avviso di selezione per l’assunzione di ‘istruttori amministrativi’ e di ‘specialisti amministrativo/contabili’. C’era bisogno urgentemente solo di una categoria D nel settore ‘Vigili Urbani’ dopo il licenziamento del Comandante Vicario D’Anzeris Vincenzo”, scrive nella lettera.

“Utilizzando l’autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) del 27/07/2023 prot. 20165, portata a compimento dalla precedente amministrazione, e in particolare grazie al lavoro dell’ex assessore al personale Palumbo, in data 19/06/2024 c’è stata la delibera n. 78 per approvare il regolamento per la disciplina delle progressioni. In data 21/06/2024 c’è stata la determina del dirigente n. 1058 per indire le procedure selettive. In data 28/06/2024 c’è stata la determina del dirigente n. 1110 per la nomina delle commissioni giudicatrici, e il 02/07/2024 sono stati annunciati i vincitori. Tralascio un regolamento su cui sicuramente i colleghi faranno ricorso. Il diploma e l’anzianità di servizio per la sola presenza, e non per il rendimento, hanno più valore della laurea, dei master e similari”.

“Faccio solo notare che tutto si è svolto in 13 giorni, compresi sabato e domenica, e che i vincitori sono stati annunciati rapidamente. In tanti anni di carriera non ricordo un evento simile. Questa è la prima lezione per voi giovani: quando si vuole fare una cosa, può essere evasa in poco tempo o in un tempo infinito”.

