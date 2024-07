Manfredonia. “Durante la campagna elettorale, la maggior parte dei cittadini e degli operatori economici ha sollevato molteplici lamentele riguardo all’efficacia dell’azione svolta dagli uffici comunali. Questo punto è stato sottolineato da me in diverse occasioni. Tuttavia, un’analisi della seguente vicenda sembra smentire questa convinzione radicata, supportata da numerose testimonianze di persone che non hanno ricevuto nemmeno un riscontro alle PEC inviate ai vari settori municipali. Il dirigente a termine del personale, prontamente confermato dall’attuale sindaco con il primo decreto emanato (n.1/2024), il 21 giugno 2024 (pochi giorni prima del ballottaggio) ha indetto ben quattro procedure per la promozione di personale interno, con notevoli impatti sulle progressioni di carriera.

Dopo una sola settimana (straordinaria efficienza!), il 28 giugno 2024, sono state nominate le commissioni esaminatrici, composte da dirigenti e funzionari dello stesso Comune, contemporaneamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (impressionante celerità!)”.

Lo scrive in una nota il già candidato a sindaco di Manfredonia, Ugo Galli, prossimo consigliere comunale di opposizione.

“Ma la narrazione di una delle pagine memorabili della storia amministrativa sipontina non termina qui. Infatti, il 1 luglio 2024, il procedimento in questione si è concluso magicamente, dopo soli dieci giorni dal suo avvio, con la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori. Un risultato da primato assoluto. Suggerirei all’On. Giandiego Gatta di segnalare questa performance straordinaria al Ministro Paolo Zangrillo”.

“Tuttavia, è spiacevole constatare che:

Dai verbali redatti dalle commissioni esaminatrici non emerge oggettivamente alcuna indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto (art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.), da enunciare obbligatoriamente in sede di attribuzione dei punteggi, a beneficio dei vari candidati, sulla base dei vari elementi valutativi indicati negli avvisi di selezione. Quindi, perché prevale Tizio e non Caio? Non sfuggirà all’attenzione dei solerti dirigenti comunali che le procedure in questione sono assimilate a concorsi veri e propri, con la conseguenza che la motivazione si rivela indispensabile in ogni atto e segmento della valutazione dei candidati, in particolare nella fase di attribuzione dei punteggi che determinano l’assegnazione della promozione a un dipendente anziché a un altro.

E se uno dei dipendenti vincitori fosse, poi, il padre di un consigliere comunale di maggioranza, destinato, peraltro, a rivestire l’incarico di assessore comunale?”, conclude Galli.

