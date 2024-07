FOGGIA – Appartamenti e auto di lusso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un 57enne originario di Carapelle, residente in Molise. L’uomo è accusato di aver accumulato un ingente patrimonio attraverso numerosi reati fiscali e finanziari. Il sequestro, finalizzato alla confisca, è stato disposto dal tribunale di Milano.

Tra i beni sequestrati figurano tre immobili a Carapelle, formalmente intestati a una figlia, un conto corrente in Bulgaria con oltre 535.000 euro e otto auto di lusso, tra cui tre Ferrari. Secondo l’accusa, questi beni sarebbero stati acquistati con i proventi delle attività illecite del 57enne.

Lo scorso gennaio, l’uomo era stato arrestato su ordine del gip di Brescia per accessi abusivi al sistema informatico di Terna Spa, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, oltre che per associazione a delinquere. Successivamente, il tribunale della libertà ha annullato l’accusa di accessi abusivi, concedendo all’uomo gli arresti domiciliari.

Il legale del 57enne, l’avvocato Michele Sodrio, ha dichiarato: “È un provvedimento sbagliato, considerando che il mio cliente è stato in gran parte assolto dal tribunale di Milano per i fatti contestati e i beni erano stati restituiti. Ora la questione si sposta sulla pericolosità sociale, ma siamo certi di smontare questo decreto di sequestro nelle prossime settimane, all’udienza fissata per settembre”.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.