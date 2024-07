Manfredonia, 28 giugno 2024 – Con ordinanza n. 136, il dirigente del Settore Attività Produttive della città di Manfredonia ha disposto la cessazione immediata delle attività di intrattenimento del lido (…) gestito dalla società (…).

L’azienda aveva presentato, tramite pratica SUAP n.1022 del 01 giugno 2024, una richiesta di licenza per piccoli intrattenimenti o spettacoli senza ballo, da svolgersi oltre le ore 24 presso il lido situato in Via Lungomare del Sole. Tuttavia, l’ufficio competente aveva comunicato, con nota del 14 giugno 2024, che l’istruttoria era in corso e che, in attesa del rilascio della licenza, non potevano essere svolte attività di intrattenimento oltre la mezzanotte, se non con una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per eventi entro le 24:00 e con un massimo di 100 partecipanti.

Nonostante ciò, la Polizia di Stato ha accertato e contestato due violazioni amministrative: il 9 giugno 2024 alle ore 00:30 e il 16 giugno 2024 alle ore 00:40, presso il lido erano in corso serate danzanti con musica DJ set e una partecipazione di circa 400-500 avventori, senza la necessaria licenza. Queste violazioni costituiscono un’infrazione degli articoli 68 e 69 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in relazione all’articolo 666 del Codice Penale. La sanzione prevista va da €258,00 a €1.549,00, senza possibilità di riduzione. Inoltre, è stata disposta la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento svolta senza licenza.

Pertanto, il dirigente ha ritenuto necessario prescrivere l’immediata cessazione dell’attività di intrattenimento/spettacolo (…), fino al rilascio della prescritta licenza o SCIA, in conformità con le modalità specificate.

Per ulteriori informazioni, si può contattare il Comune di Manfredonia al numero 0884 519239 o via email all’indirizzo annona@comune.manfredonia.fg.it.