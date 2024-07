Strage sulle strade, in Capitanata 15 morti nei primi 6 mesi dell'anno - Immagine riferita all'incidente accaduto a Foggia in via Gandhi - Fonte Enzo Maizzi, ph Statoquotidiano

Strade segnate da sangue, lacrime e sofferenza. Giovani vite spezzate per le cause più disparate. L’ultima vittima, Egidio Antonio Robertaccio, è morto il 25 giugno alle 4:30 del mattino, dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo di una Lancia Y guidata da un amico. Il conducente è stato denunciato per omicidio stradale.

Il 10 giugno, Vincenzo De Nittis, 35 anni, è morto in un incidente tra la sua moto e un’auto sulla SP 38. Il giorno prima, un bracciante agricolo di origine gambiana è stato trovato senza vita lungo la strada. La Procura ha aperto un’inchiesta.

All’inizio di giugno, Davide Mosca, 18 anni, ha perso la vita in un incidente con la moto a Vico del Gargano. A maggio, due braccianti agricoli in bicicletta sono stati investiti da un’auto sulla Statale 16; uno di loro, Elhadji Diop, 43 anni, è morto.

Il 12 maggio, Nicola Soccio, 25 anni, è deceduto in un incidente sulla Statale 272. Giovanni Perone, 18 anni, è morto il 4 aprile in uno scontro con un muretto. Il 26 marzo, Potito Pantaleo, 79 anni, è deceduto in un incidente a Candela.

Michele Di Tommaso, calciatore del Real Zapponeta, è morto il 24 marzo sulla provinciale 141 bis. Andrea Cacace, 24 anni, è deceduto il 23 marzo in uno scontro tra moto e auto a Foggia. Maria Letizia, 20 anni, è morta il 20 febbraio in un incidente sulla Statale 17.

Il 19 febbraio, un uomo non identificato è morto in un impatto con un mezzo agricolo a Carapelle. Walter Mugnano, idraulico sessantenne, è deceduto il 17 febbraio sulla SP 45 bis. Tommaso Emanuel Monopoli, 19 anni, è morto il 12 febbraio sulla Statale 16.

La prima vittima dell’anno è stata Michele Lafiosca, 53 anni, morto il 16 gennaio sulla Bradanica Foggia-Candela.

Lo riporta FoggiaToday.