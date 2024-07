Turismo a Manfredonia, Movida, eventi, bellezza: ottima prima per "Good Evening Stefania - Talk Show!"

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Nella splendida cornice del bar ristorante Flamingo, nel cuore del porto turistico Marina del Gargano, ha preso vita la prima puntata di “Good Evening Stefania – Talk Show!” con la conduzione impeccabile di Stefania Consiglia Troiano. La serata è stata un trionfo di eleganza e contenuti di spessore, grazie alla presenza di ospiti che hanno animato il dibattito con interventi ricchi di spunti interessanti.

Chiara Carpano, esperta di eventi a Manfredonia; Roberta Cipolletta, Miss Bellezza Italiana 2023, ha portato un tocco di glamour alla serata, condividendo la sua esperienza nel mondo della moda e della bellezza. La giovane reginetta ha sottolineato l’importanza di promuovere la bellezza autentica e ha lanciato un messaggio di fiducia e autostima rivolto a tutte le giovani donne. Michele De Meo, console del Touring Club Italiano di Manfredonia e presidente della Fondazione Re Manfredi, manager Regiohotel Manfredi, ha offerto una panoramica sul turismo nella zona, sottolineando le potenzialità ancora inespresse del territorio. “Manfredonia ha tutte le carte in regola per diventare una meta turistica di eccellenza,” ha affermato De Meo, auspicando una maggiore collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare le risorse locali.

L’intervento di Ugo Galli, già candidato a sindaco e prossimo consigliere di opposizione, ha acceso il dibattito politico. Galli ha parlato delle sfide che la nuova amministrazione dovrà affrontare, con particolare riferimento al Canone Unico Patrimoniale e agli orari della movida. “È necessario trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei turisti,” ha sostenuto Galli, proponendo soluzioni concrete per una gestione più armoniosa della vita notturna.

Domenico Di Candia, presidente dell’associazione La Fenice di Manfredonia; infine, Matteo Robustella, direttore del primo corso di Alta Formazione a Manfredonia a cura dell’ITS, ha parlato delle opportunità formative per i giovani del territorio. “Investire nella formazione è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra città,” ha affermato Robustella, invitando i giovani a cogliere le opportunità offerte dai nuovi percorsi educativi.

La serata ha toccato tematiche cruciali come il turismo, lo sviluppo urbano e le politiche amministrative, offrendo una visione a 360 gradi sulle prospettive future di Manfredonia.

Stefania Consiglia Troiano, con la sua abilità nel moderare il dibattito, ha saputo creare un’atmosfera di dialogo costruttivo e confronto aperto, rendendo questa prima puntata un vero successo. L’evento si è concluso con un brindisi finale, simbolo di buon auspicio per le prossime puntate di “Good Evening Stefania – Talk Show!” che promettono di essere altrettanto stimolanti e ricche di contenuti. Il bar ristorante Flamingo, con la sua location suggestiva, si conferma il luogo ideale per ospitare un programma che mira a diventare un punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento a Manfredonia.

Con “Good Evening Stefania – Talk Show!”, Stefania Consiglia Troiano ha saputo coniugare informazione e spettacolo, regalando al pubblico una serata indimenticabile all’insegna della cultura e della convivialità.

FOTOGALLERY