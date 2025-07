Crisi idrica in Capitanata: "Cent'anni di inettitudine"

Foggia – La Capitanata è stretta nella morsa di una delle peggiori crisi idriche degli ultimi anni, con un deficit di 50 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al già critico 2024. In un contesto in cui la stagione irrigua non è nemmeno potuta partire, l’agricoltura locale è in ginocchio, e la preoccupazione si sposta ora sulla garanzia delle esigenze civili.

Un quadro drammatico che riaccende i riflettori su decenni di progetti idrici rimasti sulla carta, scatenando la dura reazione della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Capitanata.

“Mezzo secolo di chiacchiere, annunci, retromarce, polemiche e rimpalli di responsabilità, un infinito gioco dell’oca in cui si torna sempre al punto di partenza”, dichiara senza mezzi termini Angelo Miano, presidente di CIA Capitanata. La sua accusa si riferisce a una serie di iniziative mai concretizzate, come il primo progetto per la diga di Piano dei Limiti, risalente al lontano 1981, con stanziamenti prima concessi e poi revocati. Stessa sorte per l’idea della diga di Palazzo d’Ascoli, concepita circa 50 anni fa, per la quale sono stati stanziati 8 milioni di euro per una progettazione che “di là da venire”.

Non meno frustrante è la situazione relativa alla condotta di 8 chilometri per convogliare l’acqua in eccesso dalla molisana Diga del Liscione verso la diga di Occhito. Una soluzione di cui si discute da circa 20 anni e che, pur se “finalmente sembra essere stata presa in carico dal Governo”, richiederà comunque tempi lunghi per la realizzazione.

La gravità della situazione è sottolineata anche da Nicola Cantatore, direttore di CIA Capitanata, che descrive la disperazione degli agricoltori e allevatori foggiani: “Qui abbiamo già raggiunto i 40 gradi, le colture friggono al sole, per non far morire gli animali sul Gargano le aziende zootecniche a loro spese fanno arrivare le autobotti”. Il 2024 aveva già registrato un calo produttivo, e quest’anno colture chiave come pomodoro, grano, frutta e orticoli subiranno un ulteriore e forte decremento, con “milioni di euro in fumo e migliaia di ore lavorative bruciate dalla siccità e dall’incapacità della classe dirigente di prendere decisioni e di attuarle”.

500mila ettari assetati: un dramma sociale ed economico

La crisi idrica non è solo un’emergenza settoriale, ma un vero e proprio “dramma sociale ed economico” per un territorio che, senza l’agricoltura, rischierebbe di perdere migliaia di posti di lavoro.

Negli ultimi 30 anni, la provincia di Foggia è stata caratterizzata da un progressivo spopolamento, una tendenza destinata ad aumentare se il comparto primario e le industrie di trasformazione continueranno a fronteggiare decrementi a due cifre nelle rese dei raccolti.

Con oltre 500mila ettari di superficie agricola utilizzata, il foggiano è uno dei più vasti distretti agricoli d’Europa, estendendosi dalle zone rurali del capoluogo a Cerignola, San Severo, Lucera, Manfredonia, il Gargano e i Monti Dauni, fino alla zona dei Cinque Reali Siti.

Per lo sviluppo di colture d’eccellenza, come il pomodoro e l’intero settore ortofrutticolo, il potenziamento della risorsa irrigua è considerato fondamentale e non più procrastinabile.

La speranza è che la pressione delle associazioni di categoria e la gravità della crisi possano finalmente sbloccare i progetti “sepolti” e dare risposte concrete a un territorio che aspetta da troppo tempo.