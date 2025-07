Una nuova determinazione segna un ulteriore passo avanti nella lotta all’abusivismo edilizio nel territorio di Manfredonia. Con l’atto dirigenziale n. 1230 del 3 luglio 2025, il dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ingegnere Lucio Barbaro, ha approvato l’integrazione all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata all’affidamento di un accordo quadro per i servizi tecnici professionali relativi agli interventi di demolizione di immobili abusivi.

L’iniziativa fa seguito alla determinazione dirigenziale n. 1131 del 23 giugno 2025, con la quale il Comune aveva già approvato e pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di operatori economici qualificati. Obiettivo: predisporre un elenco di professionisti disponibili a collaborare nell’esecuzione di attività tecnico-progettuali necessarie per la demolizione degli immobili abusivi, un fenomeno che, da anni, rappresenta una piaga sul territorio comunale, compromettendo legalità e sicurezza ambientale.

L’integrazione riguarda in particolare l’articolo 2 dell’avviso. Nel nuovo comma 3, si introduce la possibilità per la stazione appaltante di ridurre i corrispettivi fino al 20%, considerando la natura dell’affidamento diretto, caratterizzata dalla discrezionalità nella scelta del professionista incaricato e dall’assenza di una procedura competitiva. Tale facoltà si fonda sul parere n. 3425 del 13 maggio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che offre un quadro interpretativo in materia di contrattualistica pubblica e compensi nei casi di affidamento diretto di incarichi professionali.

Nella relazione tecnico-amministrativa, il Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio sottolinea la necessità di aggiornare l’avviso originario, al fine di garantire la piena conformità normativa e tutelare l’interesse pubblico nella gestione delle risorse economiche. L’integrazione risponde anche a una chiara esigenza di trasparenza e correttezza amministrativa, evitando che la discrezionalità, pur prevista dalla legge, possa tradursi in squilibri nei compensi riconosciuti.

La nuova versione dell’avviso pubblico sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, nonché sul portale della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione della procedura è stato individuato nel dott. geometra Antonio Lupoli, tecnico interno dell’Ente con esperienza specifica in materia.

L’iniziativa rientra nell’ambito di una più ampia strategia di rigenerazione urbana e tutela della legalità, che negli ultimi mesi ha visto il Comune di Manfredonia particolarmente attivo. Il fenomeno dell’abusivismo edilizio rappresenta, infatti, non soltanto una violazione delle norme urbanistiche, ma anche un grave fattore di rischio per l’ambiente e per l’assetto idrogeologico del territorio, con conseguenze dirette sulla sicurezza pubblica.

Sul piano amministrativo, l’intervento si fonda su una solida base normativa e contabile. Tra i principali riferimenti vi sono il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), il D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo ordinamento contabile, il bilancio di previsione 2025-2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2025 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera di Giunta n. 53 del 6 marzo 2025. Non mancano, inoltre, i richiami al Regolamento di contabilità vigente, approvato con delibera commissariale n. 23 del 22 dicembre 2023, e agli atti di riorganizzazione della struttura comunale disposti con decreto sindacale.

Dal punto di vista della trasparenza, la determinazione dirigenziale stabilisce che il provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Sarà, pertanto, visibile non solo sull’Albo Pretorio, ma anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale comunale, a garanzia della piena accessibilità da parte dei cittadini e degli operatori economici.