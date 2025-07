Foggia Calcio: Delio Rossi, tempo di decisioni. Domani il giorno della verità per il ritorno

FOGGIA – Il futuro della panchina del Foggia Calcio è appeso a un filo, e il nome di Delio Rossi continua a dominare la scena. La giornata di domani, venerdì 5 luglio 2024, si preannuncia decisiva per capire se l’allenatore romagnolo farà il suo atteso ritorno alla guida dei rossoneri o se le strade si separeranno definitivamente.

Sembra che una prima “interlocuzione” tra le parti sia già avvenuta nelle scorse ore, una chiacchierata preliminare in attesa di una risposta definitiva.

La fine della settimana è stata indicata come termine ultimo per sciogliere ogni riserva e stabilire se il “matrimonio” tra Rossi e il Foggia è destinato a concretizzarsi.

La dirigenza rossonera non ha tempo da perdere.

Già a partire da lunedì prossimo, il club intende avviare concretamente il progetto tecnico, conscia del ritardo accumulato rispetto alle altre squadre.

La necessità è quella di rifondare quasi interamente la squadra, che sta continuando a perdere pezzi.

L’ultimo addio registrato è quello del difensore Camigliano, che, dopo aver rescisso il contratto con il Foggia, si è accasato al Potenza.

Questa rifondazione dovrà essere concordata, in caso di esito positivo, con lo stesso Delio Rossi (o il tecnico che verrà scelto) e con il nuovo direttore sportivo.

Salvo colpi di scena, quest’ultimo sarà Alessandro Pizzoli, ex scouting, tra le altre esperienze, del Chelsea, ora pronto per iniziare la sua nuova avventura al fianco del presidente Canonico e, forse, con Delio Rossi in panchina.

L’ambiente foggiano attende con trepidazione l’esito di queste cruciali 24 ore, sperando in una svolta che possa dare il via alla ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione.

