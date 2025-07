Forza Italia: "Finanziamento perduto? Dall'assessore una toppa peggiore del buco enorme"

(nota stampa). “Le giustificazioni, fornite dall’assessore ai lavori pubblici, in merito alla RINUNCIA, da parte del Comune, al finanziamento di circa € 1.500.000,00, per la riqualificazione dell’istituto scolastico “Madre Teresa di Calcutta”, rappresentano un’OFFESA all’intelligenza della Città.

In primo luogo, ci chiediamo per quale ragione, secondo criteri di elementare trasparenza, non si sia informata la comunità- in maniera chiara, con un COMUNICATO- del fatto che questa AMMINISTRAZIONE ha RINUNCIATO a risorse finanziarie di tale ENTITÀ, il 28 febbraio 2025.

Il sindaco e gli assessori, in fondo, consegnano DISPACCI, attraverso social ed organi di stampa, anche per segnalare che stanno RESPIRANDO. In secondo luogo, la GIUNTA, insediatasi da un ANNO, avrebbe potuto richiedere subito alla Regione una rimodulazione dei tempi dell’intervento(come accade SPESSO ed è già avvenuto in molteplici casi), così da elaborare, RAPIDAMENTE, il semplice STUDIO mancante, causa della revoca dell’assegnazione economica rilevante.

Non si può sostenere che un atto di questa natura avrebbe comportato spese incompatibili con lo stato di Comune in riequilibrio. Sarebbe stata sufficiente una semplice variazione di bilancio, atto con cui questa maggioranza ha notevole confidenza( solo nella seduta consiliare dell’8 luglio, ne sono previste ben 3).

Nel corso di SOLI SEI mesi del 2024, l’amministrazione ha deliberato tante variazioni di bilancio, destinando somme NOTEVOLI ad altri interventi.

Sarebbe stata sufficiente un’accortezza minima, ad opera di coloro i quali si preoccupano di selfie e proclami continui, in un contesto propagandistico perenne.

Servono FATTI, soldi OTTENUTI e problemi RISOLTI, non parole al VENTO e RINUNCE a finanziamenti.

Restituite a Manfredonia un minimo di speranza, DIMETTENDOVI”.

I consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia.