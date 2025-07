Il trattamento con aerosol salino a secco: un metodo naturale e non invasivo per la salute respiratoria

Il metodo di terapia con aerosol salino a secco è una soluzione semplice, naturale e non invasiva, pensata per migliorare la salute delle vie respiratorie. Si tratta di un trattamento che prevede l’inalazione di microparticelle di sale attraverso le vie respiratorie, coinvolgendo sia le alte che le basse vie. La seduta dura circa 30 minuti, durante i quali si respira un aerosol di sale micronizzata, contribuendo a liberare e purificare le vie respiratorie.

Il sale utilizzato in questo trattamento è controllato e confezionato in cristalli micronizzati in un apposito laboratorio dell’azienda, garantendo un dosaggio preciso e sicuro. A differenza di altri sistemi che micronizzano il sale direttamente nell’erogatore, questa tecnologia assicura una distribuzione uniforme e un livello di esposizione costante, offrendo così un trattamento più efficace e sicuro.

Per simulare l’aria del mare e mantenere un livello equilibrato di iodio, viene aggiunta una piccola percentuale di sale iodato. Questo elemento naturale aiuta a rafforzare le difese respiratorie e a favorire il benessere generale delle vie respiratorie.

Il trattamento con sale è completamente naturale, adatto a tutte le età, compresi i bambini, che sono spesso i più colpiti da disturbi respiratori. È una soluzione delicata ma efficace, ideale per chi cerca un metodo di cura rispettoso del corpo e della natura.