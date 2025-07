Quando si cerca casa in una grande città, è normale avere a che fare con appartamenti di metratura ridotta. In questo caso, piccolo è anche il soggiorno, spazio che può essere definito, a ragione, come il cuore dell’abitazione.

Da quando la pandemia ha cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci agli spazi della casa, in soggiorno facciamo molte più cose, dallo studio al relax.

Nel momento in cui la sua metratura non è generosa, non è assolutamente il caso di disperarsi: esistono alcuni espedienti che possono aiutare a risolvere il problema.

Vediamo assieme i principali.

Non posizionare i mobili contro la parete

Iniziamo con un trucco tanto semplice quanto efficace da considerare per arredare in maniera intelligente un soggiorno piccolo. In tali frangenti, è bene evitare di posizionare i mobili addossati contro la parete.

Se li si colloca leggermente spostati, si può sfruttare lo spazio per delle librerie o per stampe, foto e/o quadri appesi in modo da catalizzare in maniera immediata l’attenzione dell’osservatore.

Scelta mirata

Questo consiglio può sembrare banale, ma se ci si ferma a pensare non lo è così tanto. Quando si deve arredare un soggiorno piccolo, è necessario dedicare il giusto tempo alla scelta mirata dei mobili che servono davvero.

Prenderselo vuol dire, in molti casi, rendersi conto che non si leggono così tanti libri cartacei da avere la necessità di una libreria di grandi dimensioni.

Significa altresì scoprire che per far dormire gli ospiti può bastare un divano letto 2 posti di qualità, da scegliere di un colore abbinato al resto dell’arredamento e possibilmente con rivestimento sfoderabile, e che non c’è sempre bisogno di accessori come i pouf trasformabili.

Attenzione alle dimensioni dei mobili

Altro suggerimento che fa la differenza quando si tratta di arredare un soggiorno di metratura non generosa riguarda il focus sulle dimensioni dei mobili.

Molti cadono nell’errore di sceglierli piccoli: si tratta di una scelta da evitare, a meno di non essere pronti a trovarsi davanti tutti i giorni a un living che assomiglia a quello della casa delle bambole con cui si giocava negli anni dell’infanzia.

Piani a scomparsa e arredi multifunzione

Tra i capisaldi da considerare quando ci si dedica all’arredamento del salotto piccolo troviamo la scelta di orientarsi verso piani a scomparsa. Se ne può creare uno per l’angolo smartworking e un altro, se si ha a che fare con un open space living-cucina, per i momenti dedicati ai pasti.

Preziosi alleati sono anche gli arredi multifunzione. Dal già citato pouf trasformabile, ideale nei casi in cui si sa di dover ospitare a dormire più di due persone, fino ai piani che possono essere utilizzati come sedute, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come separare le diverse zone

Come poco fa accennato, la zona giorno di metratura ridotta può essere caratterizzata dalla presenza di un open space. In questo caso, per rendere l’ambiente meno caotico e per riuscire, nel contempo, a non dare spazio a un effetto soffocante, è bene riflettere con attenzione su come separare le due zone.

Un’idea semplice e che non stufa mai è quella del mobile componibile a cubi aperti, che possono essere impiegati per riporre libri, soprammobili, vasi di fiori e altri oggetti.

Questa soluzione ha anche il vantaggio di permettere alla luce naturale di passare senza problemi e di regalare a tutto l’ambiente un’atmosfera incantevole.

Pareti? Non solo bianco!

Arredare il soggiorno piccolo vuol dire trovare quell’equilibrio perfetto fra ottimizzazione della resa spaziale ed estetica gradevole e non banale.

Arredare il soggiorno piccolo vuol dire trovare quell'equilibrio perfetto fra ottimizzazione della resa spaziale ed estetica gradevole e non banale.

Ecco perché, quando si scelgono i colori per le pareti, è essenziale andare oltre al bianco e valutare anche alternative come il beige. Valgono anche gli abbinamenti. Un esempio? Quello tra grigio fumo e blu, perfetto per conferire alla stanza un piacevole senso di profondità.