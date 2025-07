Si è concluso con l’assegnazione definitiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) un lungo e articolato procedimento amministrativo che ha impegnato il Comune di Manfredonia negli ultimi anni. Con determinazione n. 1235 del 3 luglio 2025, il Dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali ed alla Persona, dott. Matteo Ognissanti, ha ufficializzato l’assegnazione alla cittadina S. S., regolarmente collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva.

L’alloggio, ubicato in una zona residenziale della città, si è reso disponibile a seguito di rilascio e la procedura è stata portata a termine anche per evitare il rischio di occupazioni abusive, come segnalato da Arca Capitanata, l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della provincia di Foggia.

Una procedura trasparente e rigorosa

L’assegnazione segue un percorso iniziato nel 2015, quando la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, aveva approvato l’indizione di un concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi ERP, in conformità alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014. Dopo il bando di concorso del 2016 e la lunga fase istruttoria per la verifica dei requisiti e l’attribuzione dei punteggi, la graduatoria provvisoria era stata pubblicata nel 2019.

Successivamente, il Comune aveva dato seguito alla gestione dei ricorsi, trasmettendoli alla Commissione Provinciale competente per i necessari pareri vincolanti. Solo dopo il completamento di questa fase e le verifiche reddituali imposte dalla normativa, si era giunti alla definizione della graduatoria definitiva nel 2021.

Verifiche accurate sui requisiti

L’individuazione della nuova assegnataria, collocata al 36° posto in graduatoria con un punteggio di 10, è avvenuta rispettando rigorosamente le regole, tenendo conto delle caratteristiche dell’immobile e delle esigenze dei nuclei familiari. Prima di procedere all’assegnazione definitiva, l’Ufficio Politiche Abitative del Comune ha effettuato approfondite verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso il controllo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, nonché su redditi e patrimonio immobiliare.

Prossima la consegna ufficiale dell’alloggio

Con l’atto di assegnazione, la cittadina potrà ora entrare nella disponibilità dell’alloggio, la cui consegna materiale avverrà tramite un verbale predisposto congiuntamente dai funzionari comunali e da Arca Capitanata. La procedura è quindi prossima alla conclusione effettiva, con il passaggio formale delle chiavi e l’insediamento della nuova assegnataria.

Nessun costo per il Comune

L’assegnazione non comporta alcun onere economico per il bilancio comunale. Il Comune si è limitato ad agire quale soggetto amministrativo preposto all’assegnazione, in pieno rispetto della normativa vigente. L’atto è stato regolarmente trasmesso ad Arca Capitanata e notificato all’interessata, con pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.