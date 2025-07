Manfredonia Festival 2025: l’Amministrazione Comunale prenota la spesa per la rassegna estiva tra cultura, turismo e coesione sociale

Manfredonia conferma il proprio impegno nella valorizzazione culturale e turistica della città, puntando con decisione sulla rassegna estiva “Manfredonia Festival 2025 – Operazione Estate”. Con la Determinazione dirigenziale n. 1161 del 26 giugno 2025, la Dirigente dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda ha ufficialmente prenotato l’impegno di spesa per l’organizzazione dell’iniziativa, per un importo complessivo di 174.095 euro.

Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale che, di fatto, avvia la fase esecutiva della manifestazione, già delineata con precisione nei mesi scorsi. La volontà di riproporre il Manfredonia Festival anche per l’estate 2025 era stata sancita dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 4 aprile 2025, nella quale venivano indicati gli obiettivi dell’iniziativa: rafforzare il senso di comunità, valorizzare il patrimonio culturale e sociale del territorio e promuovere l’immagine di Manfredonia come città accogliente e vivace, capace di attrarre visitatori e cittadini.

Un Festival costruito insieme al territorio

Sin dalle prime fasi organizzative, l’Amministrazione ha inteso costruire un cartellone aperto alla collaborazione con il tessuto associativo, imprenditoriale e culturale locale. In quest’ottica, è stato pubblicato un Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse (Determinazione n. 628 del 7 aprile 2025), finalizzato a selezionare eventi e proposte autofinanziate da inserire nel programma ufficiale della kermesse. L’obiettivo era chiaro: coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, per costruire un’offerta culturale ampia, variegata e partecipata.

Parallelamente, la Giunta ha scelto di affidarsi a un soggetto imprenditoriale specializzato per il coordinamento organizzativo e la comunicazione del Festival, così da garantire la qualità gestionale e la promozione efficace dell’intera rassegna. La direzione artistica resta però saldamente in capo al Comune, a conferma della volontà di mantenere il controllo pubblico sull’identità e sulla linea culturale dell’iniziativa.

Un investimento ponderato e sostenibile

La spesa complessiva, pari appunto a 174.095 euro, è stata preventivamente approvata dalla Giunta con la deliberazione n. 135 del 19 giugno 2025. Il piano economico individua con precisione i capitoli di bilancio dai quali verranno attinte le risorse:

Capitolo 3818: € 114.995,00

Capitolo 4064: € 35.600,00

Capitolo 5879: € 18.500,00

Capitolo 4820: € 5.000,00

Si tratta di fondi già assegnati nel bilancio di previsione 2025-2027, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2025 e confermati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con delibera di Giunta n. 53.

Il rispetto delle regole di finanza pubblica è stato accuratamente verificato, in conformità con quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dal nuovo ordinamento contabile (D.Lgs. 118/2011). La Determinazione specifica inoltre che la spesa non comporta ulteriori oneri per l’Ente né ricadute economico-patrimoniali, e sarà sottoposta al controllo contabile interno attraverso il visto di regolarità e l’attestazione di copertura finanziaria.

Una macchina organizzativa ben rodata

L’atto amministrativo conferma anche la piena regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitti di interesse da parte di funzionari e dirigenti coinvolti, nel rispetto della normativa anticorruzione e di trasparenza.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, che con questa Determinazione formalizza un passaggio decisivo per l’avvio delle attività operative del Festival.