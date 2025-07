Manfredonia. "L'unico fascista buono è il fascista morto": vandali al circolo di Fratelli d’Italia

MANFREDONIA (FOGGIA) – La sede di Fratelli d’Italia a Manfredonia è stata oggetto di un atto vandalico, con imbrattamenti che hanno suscitato la ferma condanna dei vertici locali e provinciali del partito.

L’episodio, che richiama alla mente dinamiche fortunatamente lontane dal panorama politico attuale, è stato denunciato dal coordinatore cittadino, Vincenzo Lo Riso, e dal presidente provinciale, Giannicola De Leonardis.

Vincenzo Lo Riso non ha usato mezzi termini per commentare l’accaduto: “Purtroppo c’è chi non sa fare altro che praticare violenza dalla bassezza della propria frustrazione.”

Il coordinatore ha sottolineato come tali gesti, anziché intimidire, rafforzino la determinazione del partito nel suo impegno politico.

“Questi atti non ci spaventano affatto e ci esortano a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro quotidiano percorso di passione per la Politica vicina alle istanze dei cittadini, fatta di proposte programmatiche e giammai di atti infami verso chi la pensa diversamente da noi.”

Lo Riso ha inoltre evidenziato come l’obiettivo di “instaurare un clima di intimidazione politica” sia anacronistico e inaccettabile: “fortuntamente, in Italia non esiste più da decenni e che mai più deve tornare ad esistere.”

Solidarietà e sdegno sono stati espressi anche dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

“Esprimo la mia solidarietà al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Manfredonia, Vincenzo Lo Riso, per l’atto vandalico di cui è stata oggetto la sede del circolo cittadino,” ha dichiarato De Leonardis. Il presidente provinciale ha definito il gesto “tanto vergognoso quanto puerile” e ha auspicato un rapido intervento delle Forze dell’Ordine per fare chiarezza sull’accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di mantenere un dibattito politico sereno e rispettoso, libero da atti di violenza che, come sottolineato da Lo Riso, appartengono a un’altra epoca e non devono trovare spazio nella democrazia contemporanea. Le autorità competenti sono ora al lavoro per individuare i responsabili di questo deplorevole atto.