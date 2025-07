Il Comune di Manfredonia prosegue nella riorganizzazione dei propri uffici e, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, nomina il nuovo Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale. Con decreto sindacale del 3 luglio 2025, firmato dal Sindaco Domenico La Marca, è stata ufficializzata la nomina della dott.ssa Filomena Martino, attualmente dipendente a tempo determinato dell’Ente, quale nuova responsabile dell’ufficio preposto alla gestione e revisione delle liste elettorali.

Le basi normative della nomina

L’atto trae fondamento dal Testo Unico in materia elettorale, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 30, L. 244/2007), che ha trasferito le funzioni della Commissione Elettorale Comunale al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, ad eccezione di specifiche prerogative residuali (articoli 12, 13 e 14 del medesimo T.U.).

Un’interpretazione normativa chiarita anche dalla Circolare n. 1/08 del Ministero dell’Interno, che ha ribadito la centralità di questa figura nella gestione operativa della macchina elettorale comunale.

Necessità organizzativa e individuazione della figura

La necessità di procedere alla nuova nomina è sorta a seguito del collocamento in quiescenza, dallo scorso 1° luglio, del precedente responsabile dell’Ufficio Elettorale. La scelta è quindi ricaduta sulla dott.ssa Filomena Martino, già operativa nel settore e dotata di adeguata esperienza per ricoprire un ruolo particolarmente delicato per il corretto svolgimento delle attività elettorali.

La dott.ssa Martino, nata a San Giovanni Rotondo il 16 dicembre 1985 e residente nella stessa città, assume ufficialmente la responsabilità dell’Ufficio Elettorale, con attribuzione di tutte le competenze previste dalla normativa vigente, tra cui la gestione delle revisioni elettorali e la predisposizione degli atti necessari per le consultazioni elettorali.

Funzioni e compiti

L’incarico include:

la tenuta e aggiornamento delle liste elettorali;

l’adozione degli atti relativi alla gestione degli albi elettorali;

il coordinamento operativo dei procedimenti legati all’organizzazione dei seggi e delle operazioni di voto;

ogni altra funzione prevista dalla normativa in materia, ad eccezione delle limitate attribuzioni riservate alla Commissione Elettorale nei casi espressamente previsti.

Disposizioni operative e trasparenza

Il decreto stabilisce che l’organizzazione interna dell’Ufficio Elettorale, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali collegate all’incarico, saranno di competenza del Dirigente del 2° Settore, che dovrà agire in coerenza con i documenti programmatici e di bilancio dell’Ente.