Manfredonia più pulita: installati i primi cestini per i rifiuti in città

Manfredonia (Foggia) – Un “passo alla volta verso una città più pulita, decorosa e accogliente”. Con queste parole l’Amministrazione comunale di Manfredonia annuncia l’avvio dell’installazione di una prima serie di cestini per i rifiuti nelle principali aree cittadine, dal centro alle periferie, fino alla zona Montagna.

L’iniziativa, definita un “primo intervento, semplice ma concreto”, risponde alle richieste di decoro urbano e di maggiore attenzione per il territorio.

“Non risolve tutto, lo sappiamo, ma è un segnale chiaro: Manfredonia merita cura”, afferma Maria Rita Valentino, Assessora all’Ambiente.

L’Assessora ha inoltre sottolineato l’importanza dell’uso corretto di questi nuovi strumenti: “I cestini non sono discariche, ma strumenti pensati per raccogliere i piccoli rifiuti quotidiani, quelli che troppo spesso finiscono per strada o nelle aiuole. Usarli correttamente significa rispettare la nostra città e chi la vive ogni giorno. Ogni gesto conta, anche il più piccolo. E questo è un gesto di civiltà”.