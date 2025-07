MANFREDONIA (FG), 4 luglio 2025. Tensione nel pomeriggio all’esterno dell’aula consiliare del Comune di Manfredonia, dove è in corso l’odierna seduta relativa alla “Trattazione interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali” (link alla diretta https://www.youtube.com/live/snST_Cu03co).

Come risaputo, nelle ultime settimane, centinaia di cittadini hanno risposto all’arrivo delle cartelle Tari con proteste convinte: rincari fino al 24 %, disagio diffuso e la sensazione, tra i manifestanti, di finanziare un servizio che non viene reso in modo adeguato. Alcuni cartelli sono stati mostrati all’esterno dell’aula consiliare: “Giù le tasse, non siamo vacche!”, “Dimissioni!” e “Nessuno ci ascolta”.

Secondo gruppi civici e forze locali come Fratelli d’Italia, la Tari è aumentata del 40 % dal 2017, sfociando in un incremento recente del 24 % che ha mandato in fibrillazione residenti, imprese e artigiani.

Giuseppe Marasco, consigliere comunale, ha denunciato “errori e aumenti assurdi” e coordinato una petizione con “migliaia di firme” in vista di una discussione consiliare urgente.

Molti lamentano errori nei calcoli e rincari sproporzionati, tanto da rendere “insostenibile” il carico fiscale, specialmente per chi ha redditi al limite della sopravvivenza .

Il malcontento non si ferma al portafoglio. I cittadini denunciano un totale abbandono degli spazi pubblici: erba alta, strade sporche, panchine rotte e una generale gestione superficiale dei servizi di igiene urbana, mentre la Tari lievita. È questa la contraddizione percepita: pagare di più senza avere un ritorno concreto sul territorio.

Il sindaco ha parlato di “errori nei calcoli pregressi” e ha assicurato l’avvio di verifiche interne per evitare sanzioni o oneri aggiuntivi, specie in seguito a ritardi nelle notifiche. La prima rata Tari era fissata al 30 maggio 2025: eventuali notifiche tardive non comporteranno penalità .

Secondo quanto spiegato dal Comune, l’adeguamento delle tariffe risponde ai tassi di costo reali del servizio e alle novità normative introdotte nel 2025.