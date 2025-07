Nuove opportunità per i detenuti di Foggia: al via corsi professionali e supporto finanziario

FOGGIA – Un raggio di speranza si accende per i detenuti del carcere di Foggia e per le persone in difficoltà economica del territorio. Questa mattina, presso l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, sono stati presentati due importanti progetti sociali approvati e finanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Le iniziative mirano a offrire percorsi di reinserimento sociale e un prezioso supporto contro l’usura e i problemi economici.

“Nuove Vie”: Formazione Professionale per i Detenuti

Il primo progetto, intitolato “Nuove Vie”, è promosso dalla Caritas diocesana di Foggia-Bovino e si rivolge specificamente ai detenuti del carcere di Foggia. L’obiettivo è chiaro: fornire ai reclusi competenze professionali che possano facilitare il loro reinserimento nella società una volta scontata la pena.

L’arcivescovo monsignor Giorgio Ferretti ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Una [delle iniziative] riguarda il carcere e sono attività di formazione per detenuti. Dal corso di sartoria a quelli di pizzeria, pastificio, in modo che queste persone possano, uscendo di prigione, avere un futuro, non pesare sulla società o tornare a delinquere.” L’idea è quella di spezzare il circolo vizioso della criminalità, offrendo strumenti concreti per costruire un futuro dignitoso.

La direttrice della Caritas, Khady Sene, ha ribadito il concetto: “È molto importante tracciare percorsi con detenuti per corsi di formazione professionale per poter entrare nel tessuto economico della nostra città e non sentirsi escluso.” Un approccio che mira non solo alla riabilitazione individuale ma anche a un beneficio per l’intera comunità.

“Mi Fido di Noi”: Microcredito e Contrasto all’Usura

Il secondo progetto, denominato “Mi Fido di Noi”, sarà gestito congiuntamente dalla Fondazione Antiusura “Buon Samaritano” e dalla Caritas. Questa iniziativa si focalizzerà sull’istituzione di due Centri d’Ascolto dedicati, dove opereranno volontari esperti nel recupero crediti.

Monsignor Ferretti ha spiegato la genesi e gli obiettivi di questo progetto: “La seconda iniziativa è un sostegno della Conferenza Episcopale Italiana alla Caritas in particolare per il microcredito della nostra arcidiocesi. Ci sono tantissime persone affette da ludopatia o da problemi economici, legati spesso anche alla malavita, e con la Fondazione Buon Samaritano e la Caritas abbiamo intenzione di dare aiuto nel limite del possibile ed ascoltare perché anche trovarsi da soli davanti a debiti importanti non è facile.”

L’iniziativa intende essere un baluardo contro l’indebitamento eccessivo, il fenomeno dell’usura e le sue ramificazioni, fornendo un punto di riferimento e un supporto concreto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità economica, spesso aggravate anche da problematiche come la ludopatia.

Entrambi i progetti rappresentano un passo significativo nel tessuto sociale di Foggia, testimoniando l’impegno della Chiesa locale e della CEI nel promuovere l’inclusione, il recupero e la solidarietà.

Lo riporta l’agenzia Ansa.