ROMA – Un parco nazionale per ridare dignità al Fiume Ofanto e trasformarlo da territorio sfruttato a modello di sviluppo sostenibile. È il messaggio lanciato da Antonello Fiore, presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), nel corso dell’audizione tenutasi presso l’8ª Commissione del Senato nell’ambito dell’esame dei disegni di legge 249 e 572 per l’istituzione del Parco naturale nazionale del Fiume Ofanto.

«Un Parco nazionale dedicato al Fiume Ofanto potrebbe restituire valore a questo grande corridoio ecologico, autentico “manuale” di geomorfologia e paesaggi», ha dichiarato Fiore. «Auspichiamo che l’iter normativo si concluda rapidamente, affinché il Fiume Ofanto non venga più considerato soltanto come un bene da sfruttare, ma come un patrimonio comune da tutelare e valorizzare».

Durante il suo intervento, il presidente della SIGEA ha sottolineato la necessità di avviare un percorso che possa trasformare il rapporto tra il fiume e il territorio circostante, finora segnato da anni di sfruttamento e incuria. «Se riuscissimo a rendere questo progetto socialmente ed economicamente desiderabile – ha proseguito – potremmo intraprendere una strada di riconciliazione tra il territorio, le sue risorse ambientali e chi, nel corso degli anni, lo ha utilizzato in modo indecoroso».

Un nuovo modello di sviluppo per il territorio

Fiore ha evidenziato come oggi, troppo spesso, il fiume venga visto esclusivamente come fonte di guadagno immediato, senza considerare le conseguenze di un simile approccio: inquinamento, distruzione degli ecosistemi, perdita della biodiversità. «La storia insegna che uno sfruttamento indiscriminato porta solo alla degradazione irreversibile. Ma cosa accadrebbe se cambiassimo prospettiva? Se, invece di chiudere gli occhi di fronte ai soprusi e all’illegalità, decidessimo di affrontarli, trasformandoli in opportunità di crescita?».

L’istituzione del Parco nazionale, secondo il presidente della SIGEA, potrebbe rappresentare proprio questa svolta: un progetto capace di coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni, promuovendo pratiche sostenibili e percorsi di educazione ambientale. «Un Parco nazionale non significa solo tutela ambientale – ha precisato – ma anche sviluppo economico e creazione di posti di lavoro. Il Fiume Ofanto potrebbe tornare a essere un luogo di incontro, cultura e sussistenza per chi vive lungo le sue sponde».

Riconciliare comunità e ambiente

L’obiettivo è ambizioso, ma possibile. «La nascita del Parco – ha aggiunto Fiore – rafforzerebbe il legame tra comunità e territorio, generando nuove opportunità e ridando vitalità a un’area oggi marginalizzata. Chi finora ha visto il fiume solo come risorsa da sfruttare, potrebbe finalmente trovare motivazioni più nobili per prendersene cura».

Un passaggio, però, non privo di ostacoli: «Affrontare illegalità e soprusi non è facile – ha concluso – ma è necessario. Servono impegno, collaborazione e una nuova coscienza collettiva. Solo così potremo immaginare un futuro in cui il Fiume Ofanto non sarà più una risorsa da saccheggiare, ma un bene comune da proteggere e condividere».