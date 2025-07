Riceviamo e, ai sensi di legge, pubblichiamo

In riferimento all’articolo pubblicato il 16 giugno 2025 sullo Stato Quotidiano, dal titolo “Contenzioso urbanistico: il Comune di Manfredonia resiste all’appello cautelare della S.I.R. s.r.l.”, si ritiene necessario rettificare alcune affermazioni ed effettuare alcune opportune precisazioni.

Nell’articolo si legge:

«La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato all’unanimità di resistere nel giudizio promosso dalla S.I.R. – Società Imprese Riunite s.r.l. dinanzi al Consiglio di Stato, a seguito dell’appello cautelare presentato dalla società contro l’ordinanza del TAR Puglia – Bari (n. 129/2025) …», e ancora:

«…ha riscontro a seguito dell’ordinanza dirigenziale n. 4/2025 del 28 febbraio 2025, con cui il VI Settore del Comune aveva disposto la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo».

È doveroso chiarire che la S.I.R. – Società Imprese Riunite S.r.l. è parte coinvolta in un contenzioso che essa stessa aveva già più volte segnalato al Comune di Manfredonia. La società, infatti, riveste la qualifica di enfiteuta di un appezzamento di terreno sul quale terzi hanno realizzato un abuso edilizio, costruendo in assenza di titolo abilitativo e senza alcuna autorizzazione da parte dei con-enfiteuti. In questo caso, la S.I.R. non è autrice dell’abuso, ma ne è parte lesa. Il manufatto abusivo è stato edificato su un terreno gravato da usi civici e dato in conduzione all’Ente Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 7/1998. Nonostante ciò, il Comune ha adottato un provvedimento di demolizione generalizzato, senza distinguere tra responsabili e non, coinvolgendo anche chi, come la S.I.R., ha denunciato gli abusi sin dall’inizio.

La S.I.R. chiede esclusivamente l’annullamento della parte dell’ordinanza che la rende responsabile di un abuso che non ha commesso, al fine di potersi attivare, subito dopo, per ottenere quella demolizione che il Comune non esegue nei confronti dei veri responsabili.

Nell’articolo, ancor si legge:

«La risposta dell’Amministrazione. A tutela dell’interesse pubblico e per evitare l’eventuale annullamento dell’azione amministrativa, la Giunta – convocata in seduta ordinaria e presieduta dal Sindaco Domenico La Marca ha deliberato di resistere formalmente anche nella fase di appello …»,

come da epilogo pare che l’attività amministrativa sia non solo ingiusta ma anche lesiva: chi ha agito nel rispetto delle norme si trova a difendersi da procedimenti amministrativi e potenzialmente anche penali non commessi, con notevoli dispendi di tempo, risorse ed energie, mentre chi ha effettivamente realizzato gli abusi continua ad agire indisturbato. A ciò si aggiunge la diffusione di narrazioni parziali e fuorvianti, che inducono l’opinione pubblica a percepire la S.I.R. come controparte del Comune, quando in realtà ha sempre agito a tutela della legalità e del territorio. Sembra ormai consolidarsi l’idea che chi cerca di

rispettare le regole debba difendersi e giustificarsi, mentre chi le viola possa beneficiare di tolleranza.

Per queste ragioni si ritiene necessario fornire questa precisazione, al fine di ristabilire una corretta ricostruzione dei fatti e del ruolo effettivamente svolto dalla S.I.R. S.r.l.. (nota stampa).