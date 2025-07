Poi, abbiamo presentato un emendamento al Senato al decreto Milleproroghe, ma abbiamo ritenuto che lo strumento migliore per raggiungere l’obiettivo fosse un disegno di legge. E così, sempre al Senato, abbiamo depositato il ddl a firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Come è ormai noto, il testo stabilisce che il numero dei consiglieri regionali è mantenuto (a 50, nel caso pugliese) qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate. E’ un intervento legislativo che rende più dinamico e flessibile il sistema – spiega – e mira a scongiurare che lievi scostamenti del numero di abitanti possano determinare automaticamente il mutamento della composizione dei Consigli regionali. Quindi, siamo sulla strada giusta e abbiamo motivo di credere che entro la pausa estiva si potrà mettere in sicurezza la rappresentatività dei cittadini nell’assise regionale, assicurando la presenza di eletti di tutte le province pugliesi”.