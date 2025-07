Sophia Hutchins, Caitlyn Jenner’s Friend and Manager, Dies in Tragic ATV Accident at 29

(FANPAGE). Lutto nel mondo dello spettacolo americano. Sophia Hutchins, ventinove anni, manager e migliore amica di Caitlyn Jenner, ha perso la vita in un drammatico incidente con il quad avvenuto mercoledì nelle vicinanze della villa della star a Malibu.

Secondo le prime ricostruzioni, pubblicate dai media americani, il veicolo a quattro ruote guidato dalla Hutchins avrebbe urtato il paraurti di un’auto in movimento, causando un impatto che ha scaraventato il quad e la sua conducente in un burrone profondo oltre cento metri. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Le due persone che si trovavano nell’auto coinvolta nell’urto sono rimaste illese. Non è ancora chiaro se Caitlyn Jenner abbia assistito all’incidente o se si trovasse nella sua abitazione al momento della tragedia.

Sophia Hutchins non era solo la manager dell’ex atleta olimpica, ma rappresentava molto di più nella vita della settantacinquenne Caitlyn Jenner. Il loro rapporto, nato nel 2015 quando Jenner rese pubblica la sua transizione, si era consolidato nel tempo. Come Caitlyn, anche Sophia era transgender e aveva spesso dichiarato che la storia della star era stata fonte d’ispirazione per il suo coming out durante gli anni del college, nel 2016.

Nel 2017, Hutchins si era trasferita nella villa da 3,5 milioni di dollari di Jenner a Malibu, assumendo il ruolo di manager che in precedenza era stato di Kris Jenner, ex moglie di Caitlyn, dopo il loro divorzio nel 2015. La convivenza aveva alimentato speculazioni sulla natura del loro rapporto, ma entrambe avevano sempre chiarito che si trattava di una relazione puramente professionale e di amicizia. “Caitlyn è come un genitore per me. L’ho detto un milione di volte. È un rapporto parentale, familiare”, aveva spiegato Sophia in un’intervista al New York Times. La perdita di Sophia Hutchins lascia certamente un vuoto incolmabile nella vita di Caitlyn Jenner, che perde non solo una collaboratrice preziosa, ma soprattutto una persona che negli ultimi anni era diventata parte della sua famiglia.

