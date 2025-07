Manfredonia scommette sulla Street Art come motore di rigenerazione urbana e promozione sociale. Durante la seduta del 2 luglio 2025, la Giunta Comunale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che dà il via alla redazione di un regolamento dedicato alla Street Art e alla contestuale individuazione delle aree cittadine in cui autorizzare gli interventi.

Una decisione che segna un cambio di passo nelle politiche urbanistiche della città, guidata dalla volontà di trasformare luoghi anonimi o degradati in spazi di bellezza e aggregazione attraverso l’arte pubblica.

A farsi promotore della proposta è stato l’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, che ha illustrato in aula i principi ispiratori del provvedimento. «La rigenerazione urbana non è solo una questione edilizia — ha spiegato Mansueto — ma è un processo culturale e sociale che parte dal coinvolgimento della comunità per trasformare spazi abbandonati o poco valorizzati in luoghi di condivisione, arte e identità collettiva. In quest’ottica, la Street Art rappresenta una leva potente di riqualificazione».

Non a caso, il provvedimento approvato si inserisce in un quadro normativo ben definito. Al centro c’è la legge regionale n. 23 del 7 luglio 2020, che riconosce la Street Art come forma espressiva capace di rigenerare e valorizzare aree urbane, in particolare quelle periferiche. La normativa punta non solo a promuovere la creatività, ma anche a stimolare la partecipazione civica, offrendo spazi in cui i cittadini, specie i giovani, possano esprimere legalmente il proprio talento.

A rafforzare la decisione della Giunta anche il precedente percorso di rigenerazione urbana già avviato con la delibera n. 108 del 16 maggio 2025, con la quale l’Amministrazione aveva lanciato una strategia di urbanistica tattica, puntando su interventi a basso costo e ad alto impatto visivo, realizzati con il coinvolgimento diretto dei cittadini.

La sinergia tra urbanistica tattica e Street Art è stata sottolineata più volte dall’esecutivo municipale: due approcci diversi, ma integrabili, capaci di rendere gli spazi pubblici più accoglienti, funzionali e identitari. «Vogliamo che la città sia non solo più bella, ma anche più viva e partecipata», ha dichiarato il Sindaco Domenico La Marca, rimarcando l’impegno della Giunta su questi temi.

L’atto di indirizzo approvato incarica ora il Dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” di predisporre il regolamento comunale, definendo in maniera chiara:

le finalità delle opere di Street Art;

le modalità di selezione degli artisti e dei progetti;

i criteri di individuazione delle aree idonee;

le regole di esecuzione, manutenzione e tutela delle opere.

Non si tratterà quindi di un semplice via libera indiscriminato, ma di un percorso regolato, volto a coniugare libertà espressiva e rispetto del contesto urbano. In particolare, il regolamento dovrà assicurare che le opere rispondano a criteri di qualità artistica e siano compatibili con il decoro e la storia dei luoghi.

Altro aspetto rilevante sarà la partecipazione della cittadinanza. La legge regionale, infatti, incoraggia la costruzione “collettiva” degli spazi urbani e la Giunta di Manfredonia intende raccogliere questa sfida, promuovendo un dialogo aperto con residenti, artisti e associazioni del territorio. L’obiettivo è trasformare la Street Art in uno strumento condiviso di valorizzazione urbana, evitando fenomeni di vandalismo e valorizzando la creatività giovanile.

L’esperienza pugliese in materia non parte da zero. Già nel 2019, con il programma regionale “STHAR LAB”, la Regione Puglia aveva finanziato 82 interventi nei Comuni pugliesi per un investimento di oltre 3,6 milioni di euro, finalizzati proprio alla promozione della Street Art, in connessione con teatri storici e habitat rupestri. Un percorso che ha mostrato come l’arte pubblica possa diventare anche un volano per il turismo e l’economia locale, oltre che per il rafforzamento del senso di appartenenza.