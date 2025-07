TARI, turismo, servizi. Cittadino a SQ: “Manfredonia allo stremo: ‘Questa amministrazione ci sta distruggendo, dimissioni!”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino di Manfredonia, che ha voluto esprimere il proprio profondo disagio e quello di molti concittadini in merito alla situazione amministrativa e sociale della città.

“Mi chiamo Antonio, sono un semplice lavoratore, padre di famiglia, e scrivo a Stato Quotidiano per dare voce a un malessere che, ormai, dilaga tra i cittadini di Manfredonia.”

“Da giorni – scrive il cittadino – assistiamo a una situazione che definire vergognosa è riduttivo. La nostra città sta vivendo un autentico massacro psicologico. Siamo in ginocchio, schiacciati da un’amministrazione che, con scelte discutibili, ci ha ridotti alla sottomissione. A guidare la città ci sono persone che, a nostro avviso, si stanno rivelando incapaci. La rabbia cresce di giorno in giorno, così come il senso di frustrazione e di impotenza. Non sappiamo più a chi rivolgerci per liberarci da questa spirale di degrado e abbandono.”

La questione Tari al centro della polemica: “Una messa in scena”

Nel suo lungo sfogo, il cittadino punta il dito contro l’amministrazione e, in particolare, contro il sindaco Domenico La Macchia. “L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso – scrive – è l’aumento della tassa sui rifiuti, la Tari. Una vera e propria farsa, con video e dichiarazioni che lasciavano intendere una presunta attenzione del sindaco sul tema. In realtà, non c’è mai stato alcun interesse concreto da parte sua. Ha parlato di errori del passato, ma intanto i cittadini hanno subito aumenti nel 2023, nel 2024 e ora anche nel 2025. Basta parole: vogliamo trasparenza! Devono essere resi pubblici, voce per voce, tutti gli errori commessi negli anni scorsi. Non accetteremo altre prese in giro.”

Turismo e degrado sociale: “Avete distrutto Manfredonia”

Il cittadino prosegue con un durissimo attacco all’amministrazione: “Questa è una giunta fallimentare. Avete ammazzato il turismo a Manfredonia. Le vecchie amministrazioni hanno cominciato l’opera di distruzione, e voi state assestando il colpo finale”

“Durante la campagna elettorale parlavate di progetti per il lavoro, di rilancio del turismo, di far rinascere la città. Tutte promesse al vento. L’unica cosa dignitosa che vi resta da fare, per salvare quel poco che è rimasto di Manfredonia, è dimettervi. Dimettetevi subito, sindaco e tutta la sua amministrazione di incapaci. Abbiate almeno un briciolo di dignità: non continuate ad affossare la città e i suoi cittadini più di quanto avete già fatto.”

“Manfredonia città morta: giovani costretti a fuggire”

Lo sfogo si conclude con un riferimento alla recente ordinanza della Capitaneria di Porto che vieta la musica in mare: “Siamo alla follia. Un altro colpo basso a chi lavora con la musica e l’intrattenimento nei mesi estivi. Questa scelta non solo danneggia il turismo e l’economia, ma costringe i giovani a spostarsi fuori città per divertirsi, con tutti i rischi che ciò comporta.”

“Quando eravamo ragazzi – ricorda il cittadino – ci si arrangiava organizzando serate nelle campagne, in proprietà private, lontano dal centro abitato, senza disturbare nessuno. Forse è questa l’unica soluzione rimasta per divertirsi, perché qui non esiste più nulla: zero eventi, zero progetti, zero idee. L’estate 2025 si sta rivelando l’ennesimo disastro per Manfredonia.”

La chiusura è un appello accorato:

“Noi cittadini siamo stanchi, esausti. La gran parte di Manfredonia spera che questa amministrazione se ne vada il prima possibile. Non vi vogliamo più. Avete fallito ancor prima di cominciare. La vostra assenza, la vostra indifferenza verso i cittadini e i commercianti è inaccettabile. Dimettetevi.”