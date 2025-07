Vieste. “Le forze politiche di Vieste non possono più tollerare le soluzioni ridicole e inefficaci proposte dal Sindaco Giuseppe Nobiletti per affrontare la catastrofica emergenza del servizio 118 e la vergognosa carenza di assistenza sanitaria sul nostro territorio. Queste “soluzioni”, gettate lì senza il minimo confronto istituzionale, sono la palese dimostrazione di un Sindaco completamente impreparato e, diciamocelo chiaramente, incompetente in materia sanitaria.

Il Sindaco Nobiletti, fin dal primo, drammatico segnale di depotenziamento del nostro ex Pronto Soccorso, si è trincerato dietro la patetica scusa che il Comune non avesse alcuna competenza sanitaria. Una menzogna bella e buona che ha permesso alla Dirigenza regionale di smantellare impunemente il nostro diritto alla salute! Questa complicità, questa acquiescenza servile ai poteri regionali – dettata da presunti “ottimi rapporti politici” con Emiliano e Piemontese – ha condannato Vieste.

Il Sindaco deve assumersi ogni singola responsabilità politica e amministrativa di questo disastro. La sua manifesta incapacità politico-amministrativa è sotto gli occhi di tutti.

Le proposte di Nobiletti – qualche medico in più, alloggi per specialisti, elicotteri e incentivi – sono una farsa! Non sono soluzioni, ma misere pezze che non scalfiscono minimamente la radice di un problema che sta distruggendo la nostra comunità. Vieste, una perla turistica che d’estate esplode di presenze, non può e non deve accontentarsi di queste elemosine. Siamo stanchi delle promesse vuote, delle “soluzioni tampone” che, nel concreto, non hanno risolto un bel niente!

Una sola ambulanza, un medico “a intermittenza”: è una vergogna inaudita per una civiltà che si definisce tale, un insulto alla dignità di una località turistica di fama nazionale.

Le proposte del Sindaco non sono altro che un disperato tentativo di tappare falle in un sistema che lui stesso ha contribuito a indebolire. Non ci servono elemosine o incentivi che non garantiscono nulla! La vera, unica battaglia è per il nostro sacrosanto diritto alla salute, un diritto che ci è stato calpestato.

Per questo, ribadiamo con la massima forza e determinazione: la sola soluzione accettabile è la conversione immediata del Punto di Primo Intervento in un Pronto Soccorso Ospedaliero, come previsto dal D.M. 70/2015. Solo un Pronto Soccorso pienamente funzionante, con personale e attrezzature adeguate, può garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze, offrendo ai cittadini e ai turisti la sicurezza sanitaria che gli è stata indegnamente negata.

È ora di finirla con le logiche emergenziali! L’Amministrazione comunale e la Regione Puglia devono svegliarsi e investire seriamente nella sanità territoriale con provvedimenti definitivi e non più procrastinabili. Basta considerarci cittadini di serie B in tema di assistenza sanitaria. Il nostro diritto alla salute non è negoziabile!”.

Luigi Demaria Fratelli d’Italia

Vincenzo Disanti CON

Mariateresa Bevilacqua Noi Moderati

Giuseppe Caruso Alternativa Popolare

Gianni Medina Lega

Vieste Progetto Comune”