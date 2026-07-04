16enne morta in minicar dopo il tamponamento, condannato 26enne

È stato condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione il 26enne alla guida della Volvo coinvolta nel tragico incidente avvenuto a Bari, nel quale perse la vita la 16enne Sofia Lorusso.

La giovane si trovava a bordo di una minicar insieme a un’amica in via Tatarella quando il veicolo fu tamponato. A seguito del violento impatto, la 16enne morì.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’auto viaggiava a circa 120 chilometri orari in un tratto con limite di 50, elemento ritenuto centrale nel procedimento giudiziario. Nel corso del processo sono state riconosciute le aggravanti legate all’eccesso di velocità e alle lesioni colpose gravi, che hanno portato alla condanna dell’imputato.

Lo riporta telenorba.it.