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Home // Bari // 16enne morta in minicar dopo il tamponamento, condannato 26enne

MINICAR BARI 16enne morta in minicar dopo il tamponamento, condannato 26enne

È stato condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione il 26enne alla guida della Volvo coinvolta nel tragico incidente avvenuto a Bari

16enne morta in minicar dopo il tamponamento, condannato 26enne

16enne morta in minicar dopo il tamponamento, condannato 26enne - Fonte Immagine: telenorba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

È stato condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione il 26enne alla guida della Volvo coinvolta nel tragico incidente avvenuto a Bari, nel quale perse la vita la 16enne Sofia Lorusso.

La giovane si trovava a bordo di una minicar insieme a un’amica in via Tatarella quando il veicolo fu tamponato. A seguito del violento impatto, la 16enne morì.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’auto viaggiava a circa 120 chilometri orari in un tratto con limite di 50, elemento ritenuto centrale nel procedimento giudiziario. Nel corso del processo sono state riconosciute le aggravanti legate all’eccesso di velocità e alle lesioni colpose gravi, che hanno portato alla condanna dell’imputato.

Lo riporta telenorba.it.

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