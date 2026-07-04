VIESTE (FOGGIA) – Un uomo di 35 anni, Antonello Scirpoli, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da diversi colpi di fucile mentre si trovava a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della cittadina garganica, nei pressi della propria abitazione.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e individuare i responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un delitto riconducibile alla criminalità organizzata operante sul Gargano, un territorio che negli ultimi anni è stato teatro di numerosi episodi di violenza legati alle organizzazioni mafiose locali.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Lo riporta l’Ansa.