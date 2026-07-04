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Home // Cronaca // Agguato mafioso a Vieste, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli. Nobiletti: “Il Gargano si difende”

VIESTE SCIRPOLI Agguato mafioso a Vieste, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli. Nobiletti: “Il Gargano si difende”

Scirpoli, con precedenti per aver favorito la latitanza di esponenti della mafia garganica, è morto sul colpo

Vieste ripiomba nel sangue: Antonello Scirpoli "Musulin" ucciso a colpi di fucile

Vieste ripiomba nel sangue: Antonello Scirpoli "Musulin" ucciso a colpi di fucile - combo sq (FOTO ANTONELLO SCIRPOLI : TGCOM24)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Un agguato a colpi di fucile ha sconvolto la notte di Vieste, dove è stato ucciso Antonello Scirpoli, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava in sella a uno scooter in località Defensola, a pochi chilometri dal centro abitato, quando è stato raggiunto dai colpi che non gli hanno lasciato scampo.

L’omicidio si è consumato nella tarda serata del 3 luglio lungo una strada rurale. Scirpoli, con precedenti per aver favorito la latitanza di esponenti della mafia garganica, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, giunti anche in elisoccorso, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte tensione criminale sul territorio, proprio nel pieno della stagione turistica che porta ogni anno migliaia di visitatori sul Gargano.

A intervenire è il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, che sui social ha commentato la vicenda cercando di rassicurare la comunità:
Il Gargano si difende, punto”.

Quello di stanotte è il terzo episodio di violenza criminale in un anno su questo territorio. Non serve una sfera magica per capire che c’è qualcosa che si sta muovendo e va fermato subito. Da stanotte – continua Nobiletti – Vieste è ritornata in un incubo da cui era uscita da anni. Ora come allora è necessario che vengano utilizzati strumenti straordinari che hanno determinato risultati importanti contro la lotta alla criminalità organizzata. Tuttavia voglio rassicurare tutti i cittadini e gli ospiti che sono in città. L’episodio è avvenuto fuori dal centro abitato, lontano dalle strade del turismo e la città resta quella di sempre: viva, sicura, pronta ad accogliere”.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.

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