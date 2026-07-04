AM Service S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Foggia, ha ricevuto l’affidamento di tre importanti servizi in favore dell’Amministrazione comunale, con decorrenza dal 1° luglio 2026 e scadenza al 30 giugno 2030, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

Si tratta, nello specifico, del servizio di assistenza informatica comunale, del servizio di supporto amministrativo alla gestione dei flussi documentali e agli archivi comunali e del servizio di supporto amministrativo, reception e facchinaggio.

“Questo affidamento – ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Giancarlo Ciuffreda – rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro di riorganizzazione e consolidamento portato avanti in questi mesi. Una durata quadriennale, con possibilità di proroga, offre alla società la stabilità necessaria per pianificare gli investimenti e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli uffici comunali”.

L’affidamento conferma il ruolo di AM Service quale strumento operativo dell’Amministrazione comunale nei settori dell’informatica, della gestione documentale e archivistica, e dei servizi di supporto amministrativo, in continuità con il percorso di rafforzamento gestionale già avviato dalla società.

Guardando alle prossime sfide, il Presidente Ciuffreda ha indicato due obiettivi prioritari: l’affidamento per il servizio di controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ricadenti nel territorio comunale e la possibile evoluzione verso servizi in ottica smart city, ovvero un modello urbano basato su tecnologie intelligenti e digitali per migliorare la qualità della vita dei cittadini. In concreto, si tratta di sistemi come sensori per il traffico e i parcheggi, illuminazione pubblica efficiente, monitoraggio ambientale in tempo reale, gestione intelligente dei rifiuti e servizi digitali accessibili tramite app, con benefici in termini di sostenibilità, risparmio energetico, mobilità e trasparenza amministrativa.

“Continuiamo a lavorare con impegno e responsabilità – ha concluso Ciuffreda – per rendere AM Service una realtà sempre più solida, efficiente e al servizio della collettività”.

Il Presidente ha infine ringraziato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, in particolare il suo Presidente, Dott. Antonio Cancelmo, per la costante collaborazione e il prezioso contributo assicurati in questo percorso.