BARLETTA – Prestazione di altissimo livello per Andy Diaz, che al Barletta International Meeting ha firmato la migliore misura mondiale stagionale nel salto triplo. L’azzurro delle Fiamme Gialle ha raggiunto 17,72 metri, superando di un centimetro il precedente primato dell’anno (17,71) ottenuto a Doha da Pedro Pablo Pichardo.

Il salto, realizzato allo stadio comunale Cosimo Puttilli nel corso della XVI edizione del Certame Atletico Barletta, vale anche il nuovo record della manifestazione, migliorando il precedente limite di 17,06 metri.

Diaz, bronzo olimpico ai Giochi di Parigi 2024 e campione mondiale indoor in carica, conferma così il suo eccellente stato di forma in una competizione inserita nel circuito World Athletics Ranking, organizzata dall’Asd Atletica Sprint Barletta con il sostegno di istituzioni nazionali e locali e delle principali realtà dell’atletica italiana.

L’evento ha richiamato oltre 300 atleti provenienti da 12 Paesi, che si sono confrontati sulla pista dedicata a Pietro Mennea, regalando numerosi risultati di rilievo.

Tra gli altri protagonisti della giornata, lo zimbabwese Zuze Leeford ha stabilito il nuovo record del meeting nei 400 metri con 45″28, migliorando il precedente primato della manifestazione. Nei 100 metri successo di Enrico Sancin in 10″48, mentre nei 200 metri si sono imposti Edoardo Longobardi (20″92) e Ginevra Ricci (23″45) rispettivamente tra uomini e donne.

Nei 400 ostacoli vittoria per Riccardo Berrino in 50″22, mentre i 3.000 metri sono stati conquistati da Omar Sbraiche, primo al traguardo con il tempo di 8’05″27. Lo riporta l’Ansa.