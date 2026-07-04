Bari, il Tribunale vieta l’uso di detersivi e sostanze chimiche in un condominio. L’avvocato Massimo Chimienti: «Il suo appartamento non rappresenta una scelta, ma l’unico luogo fisicamente compatibile con la sua sopravvivenza quotidiana»

Il Tribunale civile di Bari ha disposto, con un decreto d’urgenza emesso “inaudita altera parte”, il divieto di utilizzare detersivi, disinfettanti dall’odore intenso, ammorbidenti profumati, vernici e altre sostanze chimiche nelle aree comuni di un condominio del centro cittadino. La misura resterà in vigore almeno fino all’udienza fissata per il 9 luglio, quando il giudice ascolterà entrambe le parti coinvolte.

Il provvedimento è stato adottato in seguito al ricorso presentato da una residente affetta da gravi patologie invalidanti, tra cui sensibilità chimica multipla (MCS), encefalopatia tossica, sindrome da fatica cronica, vasculite autoimmune, immunodeficienza congenita e angioedema cronico.

Secondo il legale della donna, Massimo Chimienti, non si tratta di una semplice allergia ai detergenti, ma di una condizione clinica particolarmente complessa. La residente, che avrebbe un’invalidità civile riconosciuta al 100%, sarebbe costretta a sottoporsi esclusivamente a visite mediche domiciliari, poiché non può frequentare ambienti non preventivamente bonificati. «Il suo appartamento non rappresenta una scelta, ma l’unico luogo fisicamente compatibile con la sua sopravvivenza quotidiana», ha dichiarato l’avvocato.

La sensibilità chimica multipla, nota con l’acronimo MCS, è una sindrome ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica. È associata a reazioni nei confronti di sostanze chimiche comunemente presenti nell’ambiente, come profumi, solventi, pesticidi, detergenti e disinfettanti. Tra i sintomi segnalati figurano difficoltà respiratorie, cefalea, affaticamento, nausea, irritazioni cutanee e disturbi cognitivi.

La vicenda giudiziaria ha origini lontane. Già nel 2012 il Comune di Bari aveva emanato un’ordinanza che imponeva specifiche misure igienico-ambientali nelle parti comuni dello stabile, limitando l’utilizzo di prodotti chimici potenzialmente dannosi per la salute della donna.

Successivamente, due condomini e l’amministratore erano stati accusati di aver violato quell’ordinanza dopo il ritrovamento, sul pianerottolo, di stracci impregnati di disinfettante e salviette profumate utilizzate per la pulizia di un cane. Il procedimento penale nei loro confronti è stato archiviato lo scorso 15 giugno, ma in sede civile la residente ha ottenuto un nuovo intervento urgente.

Il decreto del Tribunale impone l’immediata cessazione dell’utilizzo delle sostanze chimiche vietate dall’ordinanza comunale e l’adozione di un protocollo di pulizia delle parti comuni conforme ai divieti già previsti.

Tra le prescrizioni rientra anche il divieto di stendere negli spazi comuni biancheria lavata con detersivi, ammorbidenti o profumatori chimici, oltre all’obbligo di garantire l’aerazione dell’edificio, evitando l’installazione di dispositivi che impediscano l’apertura delle finestre comuni. Per ogni eventuale violazione è prevista una penale di 500 euro.

I condomini coinvolti nella causa contestano il provvedimento e sostengono di essere «ancora una volta vessati dalle iniziative giudiziarie della condomina», accusandola di aver reso «la vita dell’intero condominio invivibile dentro e fuori lo stabile».

Di parere opposto la difesa della residente, secondo cui la donna sarebbe la vittima di comportamenti incompatibili con il suo stato di salute. Sarà ora il Tribunale, nell’udienza del 9 luglio, a decidere se confermare, modificare oppure revocare il decreto d’urgenza.

Lo riporta open.online.