Braccianti di Torretta Antonacci in protesta a Bari: occupata la Basilica di San Nicola

BARI – Circa 200 braccianti agricoli migranti provenienti dall’insediamento di Torretta Antonacci, nel territorio di San Severo, hanno raggiunto questa mattina Bari per manifestare all’interno della Basilica di San Nicola. L’iniziativa di protesta è stata organizzata per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle condizioni di vita nel ghetto foggiano e sul mancato avvio del progetto di superamento dell’insediamento, che avrebbe dovuto beneficiare di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Partiti all’alba a bordo di autobus, i lavoratori hanno esposto striscioni e cartelli con slogan come “Senza di noi l’Italia si ferma”, rivendicando il ruolo essenziale svolto dalla manodopera agricola nella filiera agroalimentare e chiedendo interventi immediati sul fronte dell’accoglienza, della regolarizzazione amministrativa e delle condizioni abitative.

In una nota diffusa da Unione Sindacale di Base, i manifestanti sottolineano di non essere persone irregolari, spiegando che molti vivono ancora nelle baracche nonostante siano in possesso di permessi temporanei, ricevute di rinnovo o richieste di protezione internazionale ancora in attesa di definizione da parte degli uffici competenti.

La scelta della Basilica di Basilica di San Nicola non è casuale. I manifestanti spiegano di aver individuato nel luogo di culto dedicato al santo patrono dei forestieri uno spazio simbolico dal quale lanciare il proprio appello alle istituzioni.

Tra le richieste avanzate figurano il rifinanziamento del piano per il superamento del ghetto di Torretta Antonacci attraverso risorse nazionali, la realizzazione immediata dei servizi essenziali nell’insediamento – tra cui acqua potabile, energia elettrica, servizi igienici e infrastrutture di base – oltre allo sblocco delle pratiche amministrative relative ai permessi di soggiorno, ai rinnovi e alle domande di asilo. I lavoratori chiedono inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno biennale per ricerca di occupazione.

Nel corso della manifestazione è stato annunciato che la protesta potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, in coincidenza con l’avvio della campagna di raccolta del pomodoro. I braccianti non escludono ulteriori iniziative di mobilitazione, tra cui scioperi, presìdi permanenti e blocchi delle attività sul territorio della Capitanata.

«Non chiediamo carità, ma giustizia e dignità», è il messaggio rilanciato dai manifestanti, che rivendicano il riconoscimento dei propri diritti e condizioni di vita considerate compatibili con la dignità della persona.

Lo riporta l’ANSA