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BRINDISI MANFREDONIA Brindisi, vicino il ritorno di Hernaiz: chiusa l’operazione con il Manfredonia

Per Hernaiz si tratterebbe di un ritorno a Brindisi, dove aveva già militato nella stagione 2024/2025

Brindisi, vicino il ritorno di Hernaiz: chiusa l’operazione con il Manfredonia

Brindisi, vicino il ritorno di Hernaiz: chiusa l’operazione con il Manfredonia - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Brindisi // Manfredonia //

Il Brindisi è vicino a riportare in biancazzurro il centrocampista spagnolo Luis Hernaiz, con l’operazione che, secondo quanto raccolto, sarebbe ormai in fase di definizione con il Manfredonia.

Per Hernaiz si tratterebbe di un ritorno a Brindisi, dove aveva già militato nella stagione 2024/2025, confermandosi come un profilo affidabile e di qualità nella zona nevralgica del campo.

Centrocampista dotato di dinamismo e visione di gioco, il giocatore arriva da un’annata positiva con la maglia del Manfredonia, chiusa con 27 presenze e 6 assist, numeri che lo hanno reso uno degli elementi più continui della formazione sipontina.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

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