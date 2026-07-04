Cerignola, Bonito: "Pisani ha spiegato che è in corso la individuazione del vicequestore"

Il Commissariato di Polizia di Cerignola sarà elevato a struttura di primo livello, nell’ambito di un piano di rafforzamento delle sedi di pubblica sicurezza a livello nazionale. L’annuncio arriva dopo una interlocuzione tra il sindaco Francesco Bonito e il capo della Polizia Vittorio Pisani, che ha confermato l’avvio delle procedure da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino attraverso i social, il progetto riguarda poche realtà in Italia, tra cui San Benedetto del Tronto, individuate come “grandi commissariati” destinati a un potenziamento strutturale e organizzativo.

L’argomento è stato al centro anche del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura a Foggia, convocato a seguito dell’escalation criminale registrata in città. In quella sede il sindaco Bonito e l’assessora alla sicurezza Teresa Cicolella hanno ribadito la necessità di un rafforzamento del presidio di polizia sul territorio.

Nel corso del confronto istituzionale, secondo quanto riportato dal sindaco, il capo della Polizia ha evidenziato la necessità di una variazione della spesa ministeriale già in fase di programmazione, elemento necessario per completare il processo di elevazione del commissariato.

«Il capo della Polizia ha spiegato che è in corso la individuazione del vicequestore da destinare in pianta stabile alla dirigenza del Commissariato di Polizia della nostra città, individuazione per la quale ha assicurato tempi brevi e ha informato che è in corso una revisione degli organici della quale potrà godere anche l’Ufficio di Cerignola. Il dialogo diretto con il capo della Polizia è sintomatico dell’attenzione riposta sulla nostra città a difesa della comunità», ha dichiarato il sindaco Francesco Bonito.

Il primo cittadino ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione della sicurezza urbana, definita critica per l’impatto su cittadini, commercianti e attività economiche del territorio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Franco Reddavide, che ha collegato gli sviluppi istituzionali a una recente iniziativa politica locale, sottolineando la necessità di interventi strutturali contro la criminalità diffusa.

Nel suo intervento, Reddavide ha evidenziato come la sicurezza debba essere garantita attraverso strumenti ordinari e non solo emergenziali, indicando tra le priorità il potenziamento della Polizia Locale, il rafforzamento della videosorveglianza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei quartieri più esposti.

Secondo il rappresentante di Fratelli d’Italia, il passaggio ora è quello di trasformare le interlocuzioni istituzionali in interventi concreti e immediati per il controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle attività produttive.

Lo riporta quotidianodifoggia.it.