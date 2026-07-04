Cerignola, Cicolella: "32 le biciclette elettriche fermate dalla Polizia locale"

Sono stati effettuati controlli su 32 biciclette elettriche a Cerignola, nell’ambito dell’attività di verifica avviata dalla Polizia Locale davanti a Palazzo di Città, con l’obiettivo di contrastare le modifiche non consentite e garantire maggiore sicurezza stradale.

L’operazione si inserisce nella stretta annunciata dall’amministrazione comunale su biciclette elettriche e monopattini, spesso al centro di segnalazioni per comportamenti irregolari e potenziali rischi per la circolazione.

A confermare l’intervento è stata l’assessora alla Sicurezza e allo Sport Teresa Cicolella, che in un video diffuso sui social ha dichiarato: «Sono 32 le biciclette elettriche fermate dalla Polizia locale nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio saranno sottoposte a controlli accurati da parte della motorizzazione. Quelle regolari saranno riconsegnate ai legittimi proprietari, mentre quelle modificate saranno sanzionate. E vi assicuro che le sanzioni sono abbastanza salate».

Nel corso dei controlli, i mezzi sono stati sottoposti a verifiche tecniche tramite prova su rullo, per accertare l’eventuale presenza di modifiche atte a superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. Le biciclette risultate conformi sono state restituite ai proprietari, mentre quelle sospette sono state trattenute per ulteriori accertamenti da parte della Motorizzazione civile.

Al termine delle verifiche, in caso di irregolarità confermate, verranno elevate le relative sanzioni amministrative.

L’amministrazione comunale punta a intensificare i controlli su questi mezzi sempre più diffusi, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la sicurezza stradale di pedoni e automobilisti e contrastare le alterazioni che ne aumentano le prestazioni oltre i limiti consentiti.

Lo riporta cerignolaviva.it.