Cerignola, parte l’estate in Piazza Duomo con lo show di Cicchella

È partita ufficialmente l’estate cerignolana con il primo appuntamento del cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale. A inaugurare la rassegna è stato lo spettacolo di Cicchella, che ha richiamato un numeroso pubblico in Piazza Duomo, offrendo oltre due ore di intrattenimento tra comicità, musica e imitazioni.

La serata inaugurale ha rappresentato l’avvio del programma estivo cittadino, con una piazza gremita e un forte coinvolgimento del pubblico.

A spiegare il senso della scelta dell’artista è stata la vicesindaca Dibisceglia, che ha evidenziato il ruolo del progetto di Educativa di strada nella costruzione del cartellone. «Abbiamo scelto questo spettacolo perché lo hanno scelto i ragazzi dell’Educativa di strada», ha dichiarato. «Sono giovani che, ogni giorno, operano nei quartieri della città, anche in quelli più difficili, intercettando ragazze e ragazzi che trascorrono il loro tempo libero in luoghi come la Mezzaluna. Grazie al lavoro di animatori ed educatori professionisti vengono accompagnati in attività ludiche e ricreative, con l’obiettivo di offrire loro momenti di aggregazione, crescita e serenità. Stanno cercando di regalare un sorriso a questi ragazzi anche durante questa calda estate cerignolana».

La vicesindaca ha inoltre annunciato i prossimi eventi in programma, tra cui il concerto di Fred De Palma il 12 luglio, oltre agli spettacoli di Iva Zanicchi e Uccio De Santis, che arricchiranno il calendario estivo.

Protagonista della serata è stato Cicchella, che con la sua consueta energia ha alternato imitazioni, musica e comicità, coinvolgendo il pubblico con personaggi e performance molto apprezzate, da Sal Da Vinci a Geolier fino a Ultimo e alla storica imitazione di Michael Bublé. Una serata che ha segnato ufficialmente l’inizio dell’estate degli eventi cittadini.

Lo riporta cerignolaviva.it.