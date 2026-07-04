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CERIGNOLA CICCHELLA Cerignola, parte l’estate in Piazza Duomo con lo show di Cicchella

È partita ufficialmente l’estate cerignolana con il primo appuntamento del cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale

Cerignola, parte l’estate in Piazza Duomo con lo show di Cicchella

Cerignola, parte l’estate in Piazza Duomo con lo show di Cicchella - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

È partita ufficialmente l’estate cerignolana con il primo appuntamento del cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale. A inaugurare la rassegna è stato lo spettacolo di Cicchella, che ha richiamato un numeroso pubblico in Piazza Duomo, offrendo oltre due ore di intrattenimento tra comicità, musica e imitazioni.

La serata inaugurale ha rappresentato l’avvio del programma estivo cittadino, con una piazza gremita e un forte coinvolgimento del pubblico.

A spiegare il senso della scelta dell’artista è stata la vicesindaca Dibisceglia, che ha evidenziato il ruolo del progetto di Educativa di strada nella costruzione del cartellone. «Abbiamo scelto questo spettacolo perché lo hanno scelto i ragazzi dell’Educativa di strada», ha dichiarato. «Sono giovani che, ogni giorno, operano nei quartieri della città, anche in quelli più difficili, intercettando ragazze e ragazzi che trascorrono il loro tempo libero in luoghi come la Mezzaluna. Grazie al lavoro di animatori ed educatori professionisti vengono accompagnati in attività ludiche e ricreative, con l’obiettivo di offrire loro momenti di aggregazione, crescita e serenità. Stanno cercando di regalare un sorriso a questi ragazzi anche durante questa calda estate cerignolana».

La vicesindaca ha inoltre annunciato i prossimi eventi in programma, tra cui il concerto di Fred De Palma il 12 luglio, oltre agli spettacoli di Iva Zanicchi e Uccio De Santis, che arricchiranno il calendario estivo.

Protagonista della serata è stato Cicchella, che con la sua consueta energia ha alternato imitazioni, musica e comicità, coinvolgendo il pubblico con personaggi e performance molto apprezzate, da Sal Da Vinci a Geolier fino a Ultimo e alla storica imitazione di Michael Bublé. Una serata che ha segnato ufficialmente l’inizio dell’estate degli eventi cittadini.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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