‘Chiamata alla rivolta’ di Bottega degli Apocrifi: laboratori di teatro e danza a Manfredonia

La Bottega degli Apocrifi rilancia l’invito alla cittadinanza di Manfredonia e della Capitanata con un nuovo percorso creativo che prende forma nel progetto “Cantiere delle parole gentili”, una vera e propria “chiamata alla rivolta” culturale attraverso teatro e danza.
I laboratori partiranno il 15 luglio 2026 presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia e saranno aperti a due gruppi: adolescenti dagli 11 ai 20 anni e adulti dai 21 anni in su.
A guidare il progetto saranno il regista Cosimo Severo e gli artisti della Bottega degli Apocrifi, insieme a danzatori e danzatrici incontrati nel loro percorso artistico.
Il primo incontro conoscitivo del Cantiere, aperto a tutti, è fissato per il 9 luglio 2026 alle ore 19.30 presso lo Spazio Apocrifi alla Marina del Gargano.
Per informazioni e iscrizioni gratuite è possibile contattare il Teatro Comunale “Lucio Dalla” o lo Spazio Apocrifi alla Marina del Gargano ai recapiti indicati dagli organizzatori.
Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.