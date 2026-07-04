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MANFREDONIA TEATRO ‘Chiamata alla rivolta’ di Bottega degli Apocrifi: laboratori di teatro e danza a Manfredonia

I laboratori partiranno il 15 luglio 2026 presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia e saranno aperti a due gruppi

‘Chiamata alla rivolta’ di Bottega degli Apocrifi: laboratori di teatro e danza a Manfredonia

'Chiamata alla rivolta' di Bottega degli Apocrifi: laboratori di teatro e danza a Manfredonia - Fonte Immagine: bottegadegliapocrifi.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

La Bottega degli Apocrifi rilancia l’invito alla cittadinanza di Manfredonia e della Capitanata con un nuovo percorso creativo che prende forma nel progetto “Cantiere delle parole gentili”, una vera e propria “chiamata alla rivolta” culturale attraverso teatro e danza.

L’iniziativa nasce come risposta simbolica a un contesto segnato da linguaggi e comportamenti violenti, proponendo la riscoperta delle parole gentili come atto creativo e politico. Un’idea di teatro corale che coinvolge la comunità in un processo condiviso di partecipazione.

I laboratori partiranno il 15 luglio 2026 presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia e saranno aperti a due gruppi: adolescenti dagli 11 ai 20 anni e adulti dai 21 anni in su.

Il percorso porterà alla realizzazione dello spettacolo “La crociata dei bambini”, liberamente ispirato a testi di Bertolt Brecht, Marcel Schwob e Yukio Mishima, in programma dall’8 al 10 agosto nell’ambito della rassegna teatrale “Mille di queste notti” del Manfredonia Festival.

A guidare il progetto saranno il regista Cosimo Severo e gli artisti della Bottega degli Apocrifi, insieme a danzatori e danzatrici incontrati nel loro percorso artistico.

Il primo incontro conoscitivo del Cantiere, aperto a tutti, è fissato per il 9 luglio 2026 alle ore 19.30 presso lo Spazio Apocrifi alla Marina del Gargano.

Per informazioni e iscrizioni gratuite è possibile contattare il Teatro Comunale “Lucio Dalla” o lo Spazio Apocrifi alla Marina del Gargano ai recapiti indicati dagli organizzatori.

Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.

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