Chiusura McDonald's di Lucera, Tutolo: "Serve una strategia complessiva"

Il consigliere regionale Antonio Tutolo (Per la Puglia) interviene sul tema della sicurezza a Lucera, chiedendo l’apertura di un tavolo istituzionale urgente dopo la sospensione temporanea della licenza a un’attività commerciale della città. L’esponente politico ha scritto al Prefetto e al Questore di Foggia per sollecitare una strategia più ampia e strutturata.

Tutolo riconosce il valore del provvedimento adottato, ma ne evidenzia i limiti in termini di efficacia duratura:

“Il provvedimento preso nei confronti del McDonald’s di Lucera non basta da solo a risolvere il problema: serve una strategia complessiva, perché in passato altri provvedimenti analoghi sono passati inosservati e non hanno prodotto cambiamenti reali”.

Nella missiva, il consigliere regionale esprime pieno rispetto per il lavoro delle istituzioni e delle forze dell’ordine, sottolineando come l’intervento confermi l’attenzione sul tema dell’ordine pubblico. Tuttavia, secondo Tutolo, una sospensione di dieci giorni non è sufficiente a garantire un cambiamento stabile dei comportamenti e delle criticità segnalate.

Il nodo centrale, spiega, riguarda ciò che accadrà alla riapertura dell’attività e la necessità di prevenire il ripetersi delle stesse problematiche attraverso misure coordinate e continuative. In questo contesto, il consigliere richiama anche il ruolo degli esercenti e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella gestione del territorio.

“È legittimo chiedersi quali comportamenti e quali accorgimenti possano essere utili da parte dell’imprenditore – sottolinea – per contribuire a prevenire situazioni di disordine, segnalare tempestivamente eventuali presenze problematiche, garantire una gestione più attenta degli spazi immediatamente circostanti all’attività e, soprattutto, evitare che subisca chiusure”.

Tutolo cita inoltre un precedente positivo registrato in Puglia, dove un intervento coordinato tra istituzioni ha portato a controlli mirati, potenziamento della videosorveglianza e collaborazione strutturata tra forze dell’ordine e soggetti del territorio, con risultati concreti nella riduzione delle criticità.

“Replicare un approccio analogo anche a Lucera è indispensabile – dichiara Tutolo –. La sospensione del McDonald’s deve diventare l’occasione per avviare una strategia più ampia e strutturata, capace di garantire un contesto più sicuro per residenti, operatori e utenti. Sono convinto che un approccio integrato possa rafforzare ulteriormente la tutela della sicurezza pubblica”.