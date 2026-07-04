BARI – Entra nel vivo il Concorso Unico per Infermieri della Regione Puglia 2026. Da martedì 7 luglio prenderanno il via, alla Fiera del Levante di Bari, le prove scritte e pratiche che porteranno all’assunzione a tempo indeterminato di 1.000 infermieri nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

La principale novità è la pubblicazione della banca dati ufficiale della prova scritta, composta da 3.000 quesiti dai quali saranno estratte le domande dell’esame. Una scelta che consente ai candidati di prepararsi su un archivio definito, rendendo il percorso di selezione più trasparente.

Oltre 12 mila candidati dopo la preselezione

Il concorso, bandito nel novembre 2025, ha registrato un’ampia partecipazione. Alla prova preselettiva, svolta lo scorso maggio, sono stati ammessi con riserva 12.231 candidati, chiamati a sostenere un test di 30 quesiti a risposta multipla.

Ora i candidati affronteranno le prove scritte e pratiche secondo il calendario pubblicato dall’ASL Bari, con due sessioni giornaliere: una alle 9 e una alle 14.

Mille assunzioni nelle aziende sanitarie pugliesi

I posti disponibili saranno distribuiti tra le diverse aziende sanitarie regionali. Le quote più consistenti riguardano:

ASL Foggia: 287 posti;

287 posti; ASL Taranto: 182;

182; Policlinico di Bari: 131;

131; ASL Brindisi: 118;

118; ASL Bari: 79.

Sono inoltre previste riserve per il personale precario in possesso dei requisiti di legge, per le categorie protette, i volontari delle Forze Armate e gli operatori del Servizio Civile Universale.

Tre prove per conquistare il posto

Il percorso concorsuale prevede una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale.

La prova scritta sarà composta esclusivamente da quesiti estratti dalla banca dati ufficiale e dovrà essere superata con un punteggio minimo di 21/30. La prova pratica verificherà le competenze professionali dell’infermiere, mentre l’orale riguarderà, tra gli altri argomenti, legislazione sanitaria, organizzazione del Servizio sanitario nazionale, responsabilità professionale, privacy e Codice deontologico.

I 3.000 quiz coprono le principali discipline della professione infermieristica, tra cui assistenza, processo di nursing, medicina, chirurgia, farmacologia, anatomia, emergenze, triage, nutrizione clinica, malattie infettive, sicurezza sul lavoro, normativa sanitaria e responsabilità professionale.

L’ASL Bari invita i candidati a utilizzare esclusivamente la banca dati ufficiale, evitando versioni diffuse attraverso canali non autorizzati.

Con una banca dati così ampia, gli esperti consigliano di organizzare lo studio in blocchi di quesiti, alternando apprendimento, ripasso e simulazioni d’esame. Tra i metodi più efficaci figurano la ripetizione attiva, il ripasso programmato degli errori e le esercitazioni a tempo, così da acquisire familiarità con le modalità della prova e migliorare la gestione dello stress.

Le prove che prenderanno il via nei prossimi giorni rappresentano uno degli appuntamenti più importanti per il reclutamento del personale sanitario in Puglia, con mille posti destinati a rafforzare gli organici delle strutture del Servizio sanitario regionale. Lo riporta assocarenews.it.