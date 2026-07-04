ROMA – Le nuove interpretazioni della giurisprudenza non bastano a riaprire un processo ormai concluso con sentenza definitiva. Lo ribadisce la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dal consulente fiscale foggiano Ruggiero Massimo Curci, confermando l’impossibilità di ridiscutere in sede esecutiva una confisca per equivalente già passata in giudicato.

La decisione affronta uno dei temi più delicati del diritto penale tributario: gli effetti della recente sentenza delle Sezioni Unite “Massini”, che ha ridefinito i criteri di ripartizione della confisca nei reati commessi da più persone.

Curci era stato condannato quale consulente fiscale per concorso in reati tributari legati all’utilizzo di crediti fiscali inesistenti e a dichiarazioni fraudolente, insieme agli amministratori delle società coinvolte. Nei suoi confronti era stata disposta la confisca per equivalente prevista dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, misura patrimoniale destinata a sottrarre al condannato un valore corrispondente al profitto del reato quando non sia possibile recuperare direttamente il bene illecito.

Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite “Massini”, la difesa aveva chiesto alla Corte d’Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, di revocare o ridurre la confisca.

Secondo quella pronuncia, infatti, nei reati commessi in concorso ciascun imputato dovrebbe rispondere soltanto della quota di profitto effettivamente conseguita e non dell’intero profitto realizzato da tutti i concorrenti, salvo i casi in cui non sia possibile ricostruire il vantaggio individuale.

Gli avvocati del professionista sostenevano che la questione riguardasse esclusivamente le modalità di esecuzione della misura patrimoniale e che, proprio per questo, il giudice dell’esecuzione potesse applicare il nuovo orientamento giurisprudenziale anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

In subordine avevano chiesto alla Cassazione di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole che una misura oggi considerata incompatibile con i principi di proporzionalità e personalità della pena continuasse a produrre effetti solo perché ormai definitiva.

La Cassazione ha respinto entrambe le tesi. Secondo i giudici, la determinazione dell’importo della confisca non costituisce una semplice questione esecutiva, ma rappresenta un elemento strettamente collegato all’accertamento del reato e viene definita nel processo di cognizione.

Per questo motivo non può essere rimessa in discussione successivamente attraverso un incidente di esecuzione.

La Corte ha inoltre ricordato che proprio la questione relativa all’applicazione della confisca per equivalente era già stata affrontata nel ricorso originario e decisa dalla Cassazione nel 2021.

Una volta intervenuto il giudicato, quella decisione copre definitivamente il punto controverso e non può essere nuovamente riesaminata.

Di particolare rilievo è il passaggio dedicato alla sentenza “Massini”. La Suprema Corte precisa che una nuova interpretazione giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non equivale a una modifica della legge né a una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Per questo motivo non può produrre gli stessi effetti retroattivi che derivano da una sentenza della Corte costituzionale capace di travolgere il giudicato. I giudici ricordano infatti che soltanto una declaratoria di incostituzionalità della norma consente, nei casi previsti dall’articolo 30 della legge n. 87 del 1953, di incidere su una sentenza ormai definitiva. Una diversa interpretazione della stessa norma, invece, non modifica il quadro normativo e non consente di riaprire i processi già conclusi.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di investire della questione la Corte costituzionale. Secondo il Collegio, mancava il requisito della rilevanza perché il ricorrente non aveva dimostrato un elemento decisivo: l’effettiva impossibilità di procedere alla confisca diretta dei beni delle società coinvolte. Solo dopo tale verifica potrebbe infatti trovare applicazione la confisca per equivalente, che nel sistema penale tributario ha carattere sussidiario.

La decisione conferma un orientamento di grande impatto pratico per centinaia di procedimenti tributari già definiti.

Anche se la giurisprudenza evolve e ridefinisce l’interpretazione di una norma penale, i processi ormai passati in giudicato restano, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, sottratti a ogni nuova valutazione.

Per la Suprema Corte, il principio della certezza del diritto prevale anche quando l’orientamento interpretativo successivo risulti più favorevole all’imputato.