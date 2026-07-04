Di Maio si racconta: “Mi pento della frase sulla povertà. Vannacci mi illustrò gli scenari prima dell’invasione russa”

Luigi Di Maio torna a parlare del suo passato politico e dei momenti più delicati vissuti al governo. In un’intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, ripresa da Il Foglio, l’ex ministro degli Esteri ha ammesso di essersi pentito della celebre frase “abbiamo abolito la povertà”, pronunciata ai tempi del Movimento 5 Stelle.

“Non c’era bisogno di dirla”, ha spiegato Di Maio, ricordando il clima di competizione con Matteo Salvini nel governo gialloverde. L’ex leader pentastellato ha poi raccontato la sconfitta elettorale del 2022 con Impegno civico, definendola un passaggio che gli ha fatto “perdere tutto”, ma che lo avrebbe cambiato “in positivo”.

Di Maio ha parlato anche del rapporto con le istituzioni, elogiando Sergio Mattarella come “un grande uomo di Stato”, nonostante in passato avesse sostenuto la richiesta di impeachment nei suoi confronti.

Tra i passaggi più significativi, il ricordo della missione a Mosca pochi giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Prima dell’incontro con Sergej Lavrov, Di Maio ricevette un briefing militare dall’allora addetto alla Difesa Roberto Vannacci, che gli illustrò tre possibili scenari: l’avanzata russa nel Donetsk e nel Lugansk, una spinta fino al Dnipro o l’attacco verso Kiev.

L’ex ministro ha infine espresso un giudizio positivo sulla stabilità internazionale del governo Meloni, soprattutto nei rapporti con i Paesi arabi, sostenendo che un esecutivo longevo garantisce credibilità e continuità all’Italia.

Lo riporta Il Foglio.